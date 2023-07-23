القاسم : نحتاج قيادة وطنية تلتصق بالقضايا وعلينا إنهاء اتفاقية أوسلو

طالب أنيس القاسم سياسي فلسطيني ومن مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية بالوقوف بكل حزم لإنهاء اتفاقية أوسلو، مشدداً على ضرورة عدم الوقوع في أزقة أوسلو وكل ما يرسم لها.

وقال القاسم خلال اللقاء الوطني للقوى السياسية بمناسبة انعقاد اجتماع الأمناء العامين تحت عنوان نحو خطة وطنية شاملة وقيادة موحدة لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية، "أوسلو النكبة الثانية لشعبنا حيث كان الاتفاق من 600 صفحة لم تقدم لنا حقاً واحداً ولم تجبر العدو على الاعتراف بحق واحد".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى قيادة وطنية تلتصق بالقضايا الوطنية ، كما حدث في الجزائر وأفغانستان".

وأكد القاسم أن شعبنا عصي على الانكسار وقادر على هزيمة العدو كما حدث في جنين، معتبراً أن أي منهج دون القضاء على أوسلوا عبثاً وضياعاً للوقت .