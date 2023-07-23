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^200 مثال: غزة العزة

حماس تؤكد: مخططات المستوطنين للمساس بالأقصى صاعق تفجير

الرسالة نت - غزة

أكد محمد حمادة، الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، أن مخططات المستوطنين للمساس بالمسجد الأقصى تعتبر صاعق تفجير.

ودعا حمادة، أبناء شعبنا في كل المناطق للنفير والتصدي لمخططات الاحتلال بالمسجد الأقصى المبارك نهاية الأسبوع الجاري.

كما وطالب بمواجهة العدوان الصهيوني الرامي لتدنيس الأقصى عبر مسيرة الأعلام وإحكام السيطرة عليه وتهديد الهوية الإسلامية فيه، بذريعة الاحتفال بما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".

وشدد على أن شعبنا المرابط في قمة اليقظة، ولن يصمت أمام مساعي العدو لتحقيق قفزات في مخططاته ضد الأقصى.

ووجّه حمادة تحذيرا للاحتلال من غضبة شعبنا لحماية قدسه وأقصاه والدفاع عنه بأغلى ما يملك، ولا تزال معارك البوابات الإلكترونية ومصلى باب الرحمة وغيرها ماثلة أمام العدو ليأخذ منها العبرة.

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حماس المسجد الأقصى

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