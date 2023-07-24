تراجع حاد في بورصة تل أبيب وقيمة الشيكل (الإسرائيلي)

سجلت بورصة تل أبيب تراجعًا حادًا تراوح بين 1.8% و1.9%، بعد إعلان زعيم المعارضة (الإسرائيلية)، يائير لبيد، عن انهيار مباحثات التسوية بشأن القرارات المتعقلة بالقضاء الإسرائيلي.

وقالت وسائل إعلام (اسرائيلية) إن قيمة الشيكل مقابل الدولار الأمريكي انخفضت بعد تداول العملة الأمريكية في وقت سابق اليوم بقيمة 3.58 شيكل.

وسجل الدولار زيادة حادة مقابل الشيكل (الإسرائيلي) بعد تصريحات "لبيد"، بلغت في ذروتها 3.645 شيكل، قبل أن يتراجع إلى 3.6159 شيكل للدولار الواحد.

وفي بورصة تل أبيب تراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.7%، فيما انخفض مؤشر العقارات في بنسبة 2.4%.

وتشهد "إسرائيل" منذ ساعات الصباح الباكر احتجاجات في عدة مناطق، تزامنًا مع إضراب شامل لشركات كبرى، وذلك قبل ساعات من تصويت الكنيست على قانون إلغاء "حجة المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة، ليصبح نافذاً.

وتتزامن هذه الاحتجاجات مع استمرار مناقشة الهيئة العامة للكنيست التصويت على تحفظات المعارضة بشأن قانون إلغاء "حجة المعقولية"، الذي يحرم المحاكم إمكانية شطب قرارات تتخذها الحكومة والوزراء، حتى لو كانت غير منطقية.