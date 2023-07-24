لقاء حواري حول الخطاب الإعلامي في خدمة القضية الفلسطينية دوليا

نظمت مؤسسة أيام فلسطين الإعلامية في غزة اليوم الأحد، ٢٣ يوليو، لقاءً حوارياً حول دور التغطية الإعلامية في خدمة القضية الفلسطينية وتعزيز الخطاب الإعلامي الفلسطيني الموجه للمجتمع الدولي.

استضاف اللقاء الصحفية الفلسطينية لبنى مصاورة، الإعلامية لدى صحيفة ميدل ايست آي ، حيث تحدثت عن سبل تعزيز المحتوى الفلسطيني بما يزيد من سرعة وصوله للمجتمعات الغربية على وجه التحديد.

في مزيد من التفاصيل، قالت مصاورة ان المحتوى الاعلامي الفلسطيني بحاجة إلى التركيز على القصص والخطابات الانسانية بجانب الحقائق بما يلاقي اهتمامات تلك المجتمعات ويزيد من فرصة وصول المجتوى إلى اكبر فئة ممكنة.

وأضافت أن الاحتلال الاسرائيلي نجح في تثبيت اكاذيبه وصقلها في نفوس وقلوب الغربيين عبر عقود، مما يشكل تحدي كبير وعقبة أمام وصول المحتوى الفلسطيني.

وحذرت مصاورة من الخلط بين الدفاع عن القضية الفلسطيني وربطها بقضايا عرقية او دينية، وخصوصا ما يتعلق بمعاداة السامية. وذلك بان يتم محاربة الاحتلال الاسرائيلي والحركة الصهيونية دون التطرق لليهود كطائفة دينية، مما يضعف الخطاب ويضيع الحق الفلسطيني في العديد من القضايا.

وفي الختام، اكدت مصاورة على دور الشباب الفلسطيني وخصوصا الناطق بالانجليزية في تغير الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية عبر خطاب اعلامي موحد وموجه للمجتمعات الغربية، مما يزيد من فرص الوصول لتلك المجتمعات.

من جانبه، أكد مطيع مصبح، مدير مؤسسة أيام فلسطين، على ضرورة وضع خطة اعلامية استراتيجية وتكريس جهود الشباب الفلسطيني لبذل المزيد في كشف الجرائم الإسرائيلية وزيف الاحتلال الإسرائيلي واكاذيبه، وكذلك التركيز على استخدام المصطلحات الاعلامية والقانونية الدقيقة في خدمة القضية.