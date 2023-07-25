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كتائب الأقصى لـ"السلطة": المجاهدين من كافة الفصائل خط أحمر

الرسالة نت- الضفة المحتلة

وجهت كتائب شهداء الأقصى – كتيبة طولكرم (الرد السريع) رسالة خاصة لأصحاب القرار في السلطة الفلسطينية بأن المجاهدين من كافة الفصائل خط أحمر.

وأكدت الكتائب في رسالتها، أن مساس السلطة بأبناء كتائب شهداء الاقصى خاصة وملاحقتهم لن يقابل بسياسة تكتيم الأفوه بعد الآن.

وقالت في تصريح لها،: "إن أجهزة السلطة احتجزت صباح الاثنين، أحد كوادر الرد السريع في مدينة طولكرم بعد العدوان الغاشم على المدينة ومخيماتها".

وأوضحت الكتائب أن الشاب كان قد تلقى عرضاً مسبقاً من أجهزة السلطة بأن يقوم بتسليم نفسه للأجهزة مقابل حمايتها له، ومحاولة اصدار عفو من الاحتلال بعد ذلك.

وطالبت الكتائب أجهزة السلطة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وأبناء كتائب شهداء الأقصى.

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https://alresalah.ps/p/287250

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السلطة الاحتلال الفصائل كتائب الأقصى

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