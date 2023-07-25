قاسم يدعو إلى شد الرحال إلى الأقصى لمواجهة مخططات الاحتلال

دعا هشام قاسم عضو قيادة حركة حماس في الخارج إلى "تكثيف الدعوات لجموع الفلسطينيين القادرين على شد الرحال للمسجد الأقصى بالاستنفار، والرباط فيه، وتحريض وحثّ أهالي القدس وأهلنا في الداخل لشدّ الرحال بأعداد كبيرة نحوه، للتأكيد على هويته الإسلامية، وفي الوقت ذاته التحذير من تداعيات استمرار منع الاحتلال لأعمال الإعمار والترميم في الأقصى منذ 22 يوما، والتركيز على خطورة مخططات السيطرة عليه، وتقسيمه، كما حدث في المسجد الإبراهيمي بالخليل".

وطالب بضرورة "تسليط الضوء على تكرار تنظيم المستوطنين للتجمعات والمسيرات في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وقرب أبواب الأقصى المبارك، وتضييق الاحتلال على الأهالي، وتقييد حركتهم لحراسة المستوطنين الصهاينة، فضلا عن دعم حكومة الاحتلال للمتطرفين اليهود، وإعلانها عن برنامج للحافلات المجانية لنقل المستوطنين لحائط البراق يوميا، مقابل التضييق على المسلمين، وإبعاد العشرات عن الأقصى".

وأوضح أن "القدس المحتلة تواجه مزيدا من قرارات الإبعاد بحق المقدسيين، وهدم المنازل فيها، وربطها بالمخطط الصهيوني الهادف لتقسيم الأقصى، لاسيما بدء الاحتلال بتركيب جدار حديدي جديد فوق جدار الفصل العنصري الذي يحاصر مدينة القدس المحتلة، إمعاناً منه في زيادة فصل البلدات عن بعضها، ومنع التسلق عليه، خصوصا لمن يحاولون الوصول إلى الأقصى، داعيا جماهير شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج، وأمتنا العربية والاسلامية، بإسناد القدس، وحماية الأقصى، والحيلولة دون نجاح الاحتلال في مخططاته التهويدية".