روسيا: أفشلنا هجومًا أوكرانيًا ضد أسطولنا في البحر الأسود

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأنه أحبطت محاولة لمهاجمة سفينة تابعة لأسطولها في البحر الأسود، متهمةً أوكرانية بالمسؤولية عن الهجوم.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إنها "صدت هجوما أوكرانيا فاشلا، استهدف سفينة "سيرغي كوتوف" باستخدام زورقين مسيرين تم تدميرهما بواسطة التسليح الاعتيادي للسفينة من على بعد 1800 متر".

وبحسب البيان، فإن الهجوم لم يسفر عن إصابات، مؤكدًا أن السفينة تواصل أداء مهامها في البحر الأسود.

فيما لم يصدر حتى هذه اللحظة أي تعقيب من الحكومة الأوكرانية، بشأن الاتهامات الروسية.

وتملك موسكو أسطولا في البحر الأسود قبالة سواحل مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.