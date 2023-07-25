حشد تدين إعدام جنود الاحتلال لثلاثة مواطنين فلسطينيين بمدينة نابلس

أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، والتي أسفرت عن استشهاد (3) شبان وإصابة آخرين، جراء إطلاق النار على سيارة كانوا يستقلونها بمنطقة جبل جرزيم بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

أكدت حشد في بيان وصل (الرسالة نت) على أنه يقع على المجتمع الدولي واجب التحرك الفوري؛ لردع ولجم الاحتلال الحربي (الإسرائيلي) في ضوء الحكومة الأكثر تطرفًا وعنصرية والتي لا تتوانى في ممارسة الإرهاب بصورة مفزعة وغير مسبوقة بحق الفلسطينيين.

وذكرت أن فشل المجتمع الدولي بإنفاذ قراراته واستمراره في سياسة ازدواجية المعايير والانتقائية قد شكل ضوءًا أخضر لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وطالبت حشد المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، لتبني مواقف جادة ترقى لمستوى جرائم قوات الاحتلال، وبما يضمن إلزامها بوقف جرائمها الغاشمة بحق المدنيين ومحاسبتها عليها، وإدراجها ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر انتهاكًا لحقوق الإنسان زمن النزاعات المسلحة.

وتدعو القيادة والدبلوماسية الفلسطينية للتوقف عن الرهان على المفاوضات ووهم التسوية، واعتماد بدلًا منها خطة تحرك وطنية توظف فيها كل الفضاءات المتاحة، بما فيها الضغط المحكمة على الجنائية الدولية من أجل حثها الانتقال الفوري نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم المرتكبة من قوات الاحتلال، وإلى إنزال مبدأ المحاسبة موضع التنفيذ والنفاذ. تحقيقًا للقاعدة الأساسية منع الإفلات من العقاب، كضمانة أكيدة لاحترام حقوق الإنسان في كل الأوقات.

كما وتطالب حشد كافة القوى والأحزاب والفصائل بالعمل على إنجاح الدعوة المصرية للأمناء العامين للاجتماع بالقاهرة أواخر الشهر الحالي، وذلك من خلال الذهاب الفوري للوحدة والمصالحة، وتبني خطة وطنية لمواجهة إجراءات حكومة الاحتلال العنصرية والفاشية، ورفع كلفة الاحتلال بكافة الأدوات والوسائل المتاحة.