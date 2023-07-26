يبحث العديد من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور عن tawjihi.jo برقم الجلوس رابط نتائج التوجيهي 2023 الأردن، حيث تعتبر نتيجة الثانوية من الأمور التي تنال الاهتمام الكبير جدا من قبل كل أفراد الأسر في مختلف الدول، وتعمل محركات البحث بشكل كبير على هذا الموضوع.

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تم اعتماد نتيجة الثانوية من قبل وزير التعليم الأردني، ويسعى الكثير من الناس إلى معرفة الطريقة التي يمكنهم من خلالها الحصول على النتيجة، للتخلص من القلق الذي يسيطر على الطلبة وأولياء الأمور، نتيجة رغبتهم الشديدة في معرفة مجموعهم الذي حصلوا عليه من أجل تحديد الكلية التي يتم الانضمام إليها بداية العام الدراسي الجديد.

وبعد تداول العديد من الأخبار التي تؤكد أن وزارة التربية والتعليم الأردنية تسعى جاهدة من أجل عرض نتائج الامتحانات في الفترة المقبلة، وخصوصا في أول أسبوع من شهر أغسطس القادم بعد الانتهاء من عمليات تصحيح الأوراق ومراجعتها ورصد الدرجات.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية في دولة الأردن

يمكنك الاطلاع على نتيجة الثانوية الخاصة بك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية حيث يتم رصد النتائج الخاصة بالطلاب وتقديمها من خلال الموقع من أجل سهولة الوصول إليها.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأردنية

لكي تحصل على نتيجة الثانوية الخاصة بك، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

فتح الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية.

البحث عن نتائج امتحانات الثانوية.

إدخال الرقم المدني الخاص بالطالب.

الضغط على خيار الحصول على النتيجة.

بعد إتمام هذه الخطوات يمكنك التعرف على نتيجتك الخاصة.

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