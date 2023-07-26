تحالف القوى: الاعتقالات السياسية رسالة فشل لاجتماع القاهرة

أكدت قوى لجنة المتابعة العليا لتحالف القوى الفلسطينية، في المجتمعون على ان دعوة رئيس السلطة الفلسطينية للاجتماع في القاهرة هى دعوة ناقصة غير مكتملة وخاصة بعدم دعوة كل فصائل الثورة الفلسطينية للحوار في القاهرة .

وادانت القوى في بيان وصل لـ"الرسالة نت"، الاعتقالات التى تقوم بها أجهزة مخابرات السلطة للمقاومين من ابناء الشعب الفلسطيني و من سرايا القدس كتيبة جنين ، وندعوا إلى إطلاق سراح كل الموقوفين في سجون السلطة وتأتى هذه الاعتقالات بعد تصدي المقاومة للعدوان على مخيم حنين ونطالب السلطة بتكريم المقاتلين وحمايتهم وليس اعتقالهم وتقديمهم إلى المحاكم في رام الله واريحا .

وثمن المجتمعون موقف الجبهة الشعبية القيادة العامة ومنظمة الصاعقة بمقاطعة اجتماع القاهرة مالم يتم الاستجابة للوسطات والتى تريد إنجاح اجتماع القاهرة وهى إطلاق سراح من أفرجت محاكم السلطة الفلسطينية بالافراج عنهم فورا .

وحذرت من أن الاعتقالات رسالة فشل لاجتماع القاهرة قبل أن ينعقد .

ونطالب بجدول أعمال واضح للاجتماع في القاهرة وعلى رأس الأولويات منظمة التحرير والمجلس الوطنى وسحب الاعتراف بالاحتلال وإعادة الاعتبار للميثاق الوطنى الذي تم تعديل وشطب مواد من الميثاق، واعتبار المرحلة هى مرحلة تحرر وطنى وليس مرحلة إقامة سلطة تحت الاحتلال.

ودانت سماح حكومة السويد للمتطرفين على أراضيها بحرق المصحف الشريف وهذا إعلان حرب على مليار مسلم وتدعوا الى مقاطعة حكومة السويد ووقف كل اشكال التجارة مع السويد .وندعوا الشعوب الحرة والتى تدعوا إلى التسامح واحترام العقائد يشجب مثل عذه الأعمال والتى تزيد من الاحتقان وتوتر الأوضاع .