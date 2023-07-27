الاحتلال يحتجز جثامين ٣٩١ شهيداً فلسطينياً

تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثامين 391 شهيدا فلسطينيا، بحسب عضو لجنة استرداد الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال بسام حماد.

وقال حماد في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن الاحتلال يحتجز ١٣٥ جثمانا في ثلاجات الموتى، يضاف إليهم ٢٥٦ شهيدا في مقابر الأرقام.

وأشار إلى أن الاحتلال يرتكب الجرائم المزدوجة بقتل الفلسطيني ومن ثم احتجاز جثته، مؤكدا أنها الدولة الوحيدة في العالم التي تحتجز الجثامين ضاربة بعرض الحائط القوانين الدولية.

واعتبر حماد أن الصمت على استمرار الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء، بمثابة الضوء الاخضر لاحتجاز أكبر عدد منهم.

وأضاف أن الاحتلال يحتجز نصف جثمان الشهيد سائد الكوني، بينما دفنت عائلته نصفه الآخر، مشيرا إلى أنها سياسات ظالمة وعنصرية تسرع في زوال الاحتلال.

وعادت سلطات الاحتلال لسياسية احتجاز الجثامين في الثلاجات والمقابر في تشرين أول/ أكتوبر 2015، وترفض تقديم تقارير عن مصائرهم، أو تمكين عائلاتهم من معاينتهم.