بالفيديو || إصابة مواطن باعتداء للمستوطنين بالقدس

أصيب مواطن مقدسي، مساء اليوم الخميس، باعتداء وحشي من مستوطنين متطرفين على عائلة مقدسية، في البلدة القديمة، بمدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية، إن مجموعة من المستوطنين اعتدوا على عائلة مقدسية بشكل وحشي، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين.

وأوضحت المصادر إلى أن اعتداء المستوطنين كان بحق عائلة العجلوني في باب حطة بالبلدة القديمة.

وليلة أمس الأربعاء، نفذ مستوطنون بقيادة الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مسيرة أعلام استفزازية جابت البلدة القديمة وصولاً إلى باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية.

ومنذ ساعات الصباح الأولى يشهد المسجد الأقصى اقتحامات متتالية من المستوطنين شارك فيها بن غفير، وتخللها رقص وغناء، وأداء طقوس تلمودية وتنظيم جولات استفزازية؛ إحياءً لما يُسمى ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم (اليوم الخميس).