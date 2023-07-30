نتيجة الثانوية العامة 2023 .. وزارة التربية والتعليم مصر ، يهتم الكثير من الطلاب بمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث من المقرر إعلان النتيجة يوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 كما أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية أنه تم الانتهاء من اعمال التصحيح والتدقيق في جميع مراكز التصحيح والتدقيق، وابتداءً من اليوم سيتم رصد درجات طلاب الثانوية العامة ومقارنتها لرصد الطلاب الحاصلين علي الدرجات الأعلى، لإعداد كشف بأسماء أوائل الثانوية العامة 2023، ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 يوم الثلاثاء القادم 1 أغسطس 2023.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 .. مصر





طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر

يجب تسجيل الدخول على موقع بوابة الثانوية العامة المصرية.

قم بإختيار "نتيجة الثانوية العامة 2023".

في المكان المخصص ادخل رقم الجلوس الخاص لك

قم بإختيار الشعبة الخاصة بك (أدبي، علمي علوم، علمي رياضة).

بعد إتمام إدخال جميع البيانات المطلوبة منك في الخانات المتوافرة لها داخل الموقع

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