الناشطة حمد: اجتماع الأمناء العامين مهم لتجسيد الوحدة الوطنية

قالت الكاتبة والناشطة السياسية سمر حمد إنّ اجتماع الأمناء العامين في القاهرة، مهم لعمل اختراق في الموقف الفلسطيني، وتجسيد الوحدة الوطنية.

وأضافت حمد أن "لقاء القاهرة من المفترض أن يكون دورياً، وأن يناقش مستجدات القضية الفلسطينية".

وذكرت أن مقاطعة بعض الفصائل لاجتماع الأمناء العامين، حق لها بسبب ما طالها من الاعتقال السياسي، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة وقف سياسة الاعتقال السياسي بالضفة الغربية.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بحق المواطنين والنشطاء والأسرى المحررين والشخصيات الوطنية، تزامناً مع اجتماع الأمناء العامين للفصائل في مصر.

ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في كلمته أمام لقاء الأمناء العامين بمصر، إلى تبني خطة وطنية فاعلة تستجيب للتحديات التي فرضتها الحكومة الصهيونية الحالية.

كما دعا هنية إلى إنهاء كل أشكال التنسيق الأمني مع العدو ووقف وتجريم كل أشكال الملاحقة والاعتقال على خلفية المقاومة، أو الانتماء الفصائلي أو العمل السياسي.