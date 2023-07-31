ماذا بحث رئيس الموساد خلال زيارته السرية لواشنطن؟

كشف موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الاثنين، عن إجراء رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي دافيد بارنياع، زيارة سرية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن منتصف يوليو / تموز الجاري.

وقال الموقع الأمريكي، إن "برنياع زار واشنطن سرًا قبل نحو أسبوعين؛ لإجراء محادثات مع كبار مسؤولي البيت الأبيض ووكالة المخابرات المركزية".

وأوضح أن محور المحادثات كان بشأن مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أجل التوصل إلى صفقة مع السعودية، تشمل التطبيع بين المملكة و"إسرائيل".

والخميس الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن اتفاقاً "ربما يكون في الطريق" بين "إسرائيل" والسعودية، بعد محادثات أجراها مستشاره للأمن القومي مع مسؤولين سعوديين في جدة، بهدف التوصل إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.

ويرى المسؤولون الأمريكيون أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بين "إسرائيل" والسعودية، بعد أن توصلت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى اتفاقات مماثلة بين "إسرائيل" وكل من المغرب والسودان والبحرين والإمارات.