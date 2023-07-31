إيران: التطبيع مع السعودية لن يعود بالنفع على الفلسطينيين

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إن "تطبيع السعودية علاقاتها مع "إسرائيل" لن يعود بالنفع على الشعب الفلسطيني وقضيته، ولا على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة"، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يتابع من خلال التطبيع استراتيجيته الأمنية الرامية إلى زعزعة الاستقرار.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن تعزيز وتثبيت موقع الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، شكّلا الأولوية الأولى والمهمة للغاية للإدارات الأميركية الجمهورية والديمقراطية.

وأضاف أن الإدارة الأميركية نجحت خلال السنوات الأخيرة من خلال وعود وتهديدات بتطبيع العلاقات بين الاحتلال وعدد من الدول العربية والإسلامية.

ويوم الجمعة الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الاتفاق قد يكون في الطريق بعد محادثات أجراها مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان مع مسؤولين سعوديين في جدة بهدف تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.