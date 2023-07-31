قيادي بالشعبية:تمترس عباس حول مواقفه لن يمنح أي أفق للمصالحة

قال القيادي في الجبهة الشعبية محمد طومان، إن لقاء الأمناء العامين في القاهرة فشل قبل أن يبدأ.

وأوضح طومان في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أن "رئيس السلطة محمود عباس لديه اجندة خاصة به وهي المقاومة السلمية والالتزام بالشرعية الدولية والسلاح الوحيد الأوحد".

وأضاف: "تمترس أبو مازن خلف هذه الأجندة لن يمنح أي أفق قريب في هذه المرحلة للوصول لحلول للأزمة أو تحقيق المصالحة".

وأكدّ أن إعلان أبو مازن لشروطه في إسطنبول بيّنت أن اللقاء لن يحقق أهدافه وسيفشل قبل أن يبدأ.

وأِشار لموقف القوى الوطنية التي تؤكد على مسار المقاومة بكل أشكالها، "وبرأي أن الأطراف التي تتوافق سويا على مشروع المقاومة يجب أن تستمر في جهودها وطريقها".

وذكر طومان أنه لا يمكن للقوى الوطنية أن توافق على أجندة وشروط أبو مازن، وهي في كل الأحوال لم ولن تكون في وارد الخضوع لهذه الأجندة.