مقال: ماذا يعني أن يقود حسين الشيخ شعبا لم يعد حلمه بالاستقلال حيا؟

دخل السياسي الفلسطيني حسين الشيخ إلى قاعة مؤتمرات محصنة في مقر وزارة الحرب (الإسرائيلية) الشاهق في تل أبيب في فبراير 2022. عدد قليل من الفلسطينيين يدخلون الحرم الداخلي للجيش، ولكن، كما يتذكر الشيخ، كان في استقباله كبار ضباط الجيش وقيادة جهاز المخابرات السري للشاباك.

الشيخ الطويل اللطيف - الذي يمشط شعره بالملح والفلفل بالهلام - هو الوسيط الرئيسي للسلطة الفلسطينية مع (إسرائيل) في الضفة الغربية المحتلة. وهو يتحدث العبرية بطلاقة، ويرتدي بدلات مصممة بدقة، ويحث على التعاون، وليس الاشتباك، مع (إسرائيل). كان هذا المسؤول الذي كان ناشطا مراهقا سجنته (إسرائيل)، ويعمل الآن خلف الكواليس لمنع انهيار السلطة الفلسطينية، بقيادة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

ويعجب سماسرة السلطة الإسرائيليون بالشيخ باعتباره شريكا براغماتيا يتمتع بقدرة خارقة على إيجاد أرضية مشتركة. "إنه رجلنا في رام الله"، قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير متقاعد طلب عدم الكشف عن هويته بسبب دوره المستمر في المخابرات الإسرائيلية كجندي احتياط. ومع ذلك، يجادل العديد من الفلسطينيين بأن نهجه لم يؤد إلا إلى تعزيز الوضع الراهن للصراع - وهو احتلال عسكري لا نهاية له على ما يبدو الآن في عقده السادس.

أثناء جلوسه مع جنرالات إسرائيل، روى الشيخ زيارة عاطفية مع جدته إلى أنقاض مسقط رأسهم دير طريف في وسط إسرائيل. رصدت مجموعة من أشجار البرتقال التي زرعتها قبل اقتلاعها وتدمير قريتها في حرب عام 1948. احتضنتهم وبكت، على حد قوله.

ومع احتضار المفاوضات لإنهاء الحكم الإسرائيلي للفلسطينيين منذ فترة طويلة، أخبر الشيخ الجنرالات أنه حتى وجد نفسه ينظر إلى المرآة، متسائلا عما إذا كان يرتكب خطأ بمواصلة التعاون مع إسرائيل. "إذا لم يكن هناك شريك في الجانب الإسرائيلي يؤمن بالسلام ودولتين لشعبين، فهل أخون دموع جدتي؟" قال لهم الشيخ. "هل يمكنك أن تتخيل ما يشعر به فلسطيني عادي يعيش في مخيم للاجئين؟"

بعد ثلاثة عقود من محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي أنشأت السلطة الفلسطينية، لم يعد العديد من الفلسطينيين يعتقدون أنها ستصبح دولة مستقلة. لا تنوي إسرائيل اليمينية المتزايدة إنهاء احتلالها في أي وقت قريب. لقد غادر المجتمع الدولي. ولا يزال الفلسطينيون منقسمين بين حركة فتح العلمانية التي يتزعمها عباس، والتي تسيطر على الضفة الغربية، وحركة حماس الإسلامية (حماس) التي تحكم قطاع غزة.

بالنسبة للكثيرين، الشيخ هو الرجل الذي يقوم بهذا العمل القذر. إنه وجه النخبة في السلطة الفلسطينية، التي تعاني مما وصفه مسؤول فلسطيني سابق يعيش في الضفة الغربية بأنه "احتلال كبار الشخصيات". ويلوح مسؤولون فلسطينيون كبار عبر حواجز الطرق الإسرائيلية ويتقاضون رواتب ضخمة تمول الفيلات التي تصطف على جانبيها أشجار النخيل في مدينة أريحا الصحراوية والمغامرات الباهظة في أوروبا. أطفالهم يحتفلون في حيفا ويافا، المدن الإسرائيلية التي يحظر على معظم الفلسطينيين الوصول إليها.

"النخبة الفلسطينية هي المستفيد الحقيقي من عملية السلام"، قال غاندي الربيع، وهو محام بارز مقيم في رام الله.

المعركة لخلافة عباس البالغ من العمر 87 عاما لديها العديد من المتنافسين، لا أحد منهم هو shoo in. لكن الشيخ لديه فرصة ليصبح الزعيم القادم للسلطة الفلسطينية، على الرغم من عدم شعبيته، وذلك بفضل علاقاته الوثيقة مع إسرائيل والولايات المتحدة.

على مدى تسعة أشهر، أجرت مجلة "فورين بوليسي" مقابلات مع 75 فلسطينيا وإسرائيليا وأميركيا وأوروبيا، بمن فيهم مسؤولون ودبلوماسيون ورجال أعمال ومدافعون عن حقوق الإنسان، رسموا صورة لصعود الشيخ إلى أعلى مستويات صنع القرار الفلسطيني.

وفي مقابلة نادرة استغرقت ساعتين في مكتبه في رام الله، أقر الشيخ بوجود هوة بين القيادة الفلسطينية والشعب. "السلطة غير قادرة على تقديم أفق سياسي للشعب. السلطة غير قادرة على حل مشاكل الشعب المالية والاقتصادية من الاحتلال". "ولكن ما هو البديل للسلطة الفلسطينية؟ الفوضى والعنف".

ويتناقض المسؤولون الأمريكيون مع الشيخ بشكل إيجابي مع السياسيين الفلسطينيين الآخرين، الذين يصفونهم بالعناد والعنيد. وخلال اجتماعه الأخير مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، استمر عباس في "الغثيان لمدة 25 دقيقة قبل أن يسمح لبايدن بنطق كلمة واحدة"، كما قال مسؤول كبير في الإدارة لم يكن مخولا بالتحدث عن الاجتماع. وقال دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية كثيرا ما يخضع كبار الشخصيات الزائرة لمحاضرات مدتها 40 دقيقة عن التاريخ والقانون الدولي. أما بالنسبة للشيخ، "عندما تذهب إلى غرفة معه، يمكنك أن تقول إنه حريص حقا على الحلول"، كما قال مسؤول الإدارة. ووصفه دبلوماسي أوروبي في المنطقة بأنه "مصلح يريد حل المشاكل، وليس التنظير بشأنها".

تتتبع قصة حياة الشيخ مسيرة الحركة الوطنية الفلسطينية التي استمرت عقودا نحو المأزق الحالي. كان عمره 7 سنوات عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية في عام 1967، وسجن في سن 17، وأطلق سراحه عندما اجتاحت انتفاضة شعبية الضفة الغربية في أواخر ثمانينيات القرن العشرين.

بعد تأسيس السلطة الفلسطينية في تسعينيات القرن العشرين، ارتفع الشيخ ببطء من خلال صفوفها. خدم في قوات الأمن الفلسطينية الوليدة قبل أن يتولى منصبه الحالي - رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية - في عام 1990. وتتعامل وزارته مع العلاقات مع إسرائيل، بما في ذلك التصاريح الإسرائيلية التي تسمح للفلسطينيين بالتحايل على القيود المفروضة على حركتهم.

وقد تزامنت رحلته من ناشط في الشارع يرتدي سترات جلدية إلى مسؤول مكروه مع فجوة آخذة في الاتساع بين الحكومة الفلسطينية وشعبها، الذين لم يعودوا يعتقدون أن قادتهم سيحررونهم من الاحتلال، ناهيك عن بناء دولة ديمقراطية.

يعمل الشيخ بشكل وثيق مع إسرائيل لمنع الهجمات الفلسطينية على الإسرائيليين. وهو يتفاوض مع المسؤولين الإسرائيليين لتحديث البنية التحتية الفلسطينية التي عفا عليها الزمن. يقول الزعيم البالغ من العمر 62 عاما إن كل ذلك ضروري للحفاظ على أمل بعيد المنال بشكل متزايد بأن الفلسطينيين سيحققون الحرية يوما ما.

قال شيخ: "نحن بحاجة إلى تضييق الفجوة الواسعة بيننا"، مقارنا نهجه في الاستيلاء على تفاحة واحدة بدلا من حزمة لا يمكن الوصول إليها من أربعة. "لذلك، مهما كان الإنجاز صغيرا، فهو مهم."

يقع الصرح الهش للسلطة الفلسطينية على أكتاف عباس، الذي انتخب لأول مرة لولاية مدتها أربع سنوات في عام 2005 ويحكم الآن بأمر استبدادي. لكن الشيخ لم يخف رغبته في خلافة عباس مما أثار غضب معارضيه الذين يتهمونه بالتصرف كما لو أنه أصبح رئيسا بالفعل. لقد عزز وجوده على الإنترنت وحول نفسه إلى الوجه العام للسلطة الفلسطينية، حيث عبر رام الله في سيارة مرسيدس-بنز محاطة بتفاصيل أمنية كبيرة.

لكن قليلين يقولون إنه يمكن اعتباره زعيما شرعيا. ومثل آخرين في الدائرة الداخلية لعباس، "بدأ الشيخ كجزء من الشعب لكنه أصبح معزولا تماما. بالنسبة لقطاعات كبيرة من الجمهور، فهو يمثل كل ما حدث من أخطاء مع السلطة الفلسطينية: بعيدا عن الواقع، فاسدا، ومرتبطا بإسرائيل"، قال تامير هايمان، الذي قاد المخابرات العسكرية الإسرائيلية حتى عام 2021. لا يمكنك فرض كرزاي" على الفلسطينيين، قال الدبلوماسي الفلسطيني السابق محمد عودة، في إشارة إلى الرئيس الأفغاني المدعوم من الولايات المتحدة من 2002 إلى 2014.

خلال اجتماعه في فبراير 2022 مع الجنرالات الإسرائيليين، قال الشيخ إن قرار التحرك نحو مستقبل أفضل يقع على عاتقهم. لقد كان اعترافا صارخا بالفارق الهائل في السلطة بين قادة الأمن الحائزين على أوسمة والسلطة الفلسطينية، وهو الفارق الذي عمل فيه الشيخ لسنوات. لكنه كان أيضا رفضا للنظر فيما يمكن أن يفعله القادة الفلسطينيون لتغيير حاضر شعبهم المؤلم. وفي نهاية المطاف، جلب هذا التجمع للفلسطينيين بعض التنازلات الصغيرة، ولكن ليس أقرب إلى الاستقلال.

أمضى الشيخ طفولته في منزل للطبقة المتوسطة في الضفة الغربية لا يمكن للفلسطينيين التعرف عليه اليوم. لم تكن هناك مستوطنات إسرائيلية تقريبا في السنوات الأولى بعد الاحتلال، ولم يكن هناك سفراء ووزراء فلسطينيون يرتدون بدلات يحملون شعار السلطة الفلسطينية التي ولدت ميتة، ولا جدار فصل رمادي يتدلى فوق التلال الوعرة.

على مدى عقود بعد عام 1967، حكمت إسرائيل المنطقة مباشرة. ترأس الحكام العسكريون الإسرائيليون المدن الفلسطينية، وتولوا مسؤولية الحفاظ على نظافة الشوارع وإدارة المستشفيات. فتح الفلسطينيون حسابات في البنوك الإسرائيلية في خان يونس ونابلس. كان القلب النابض للنضال الفلسطيني في الخارج – في الأردن ولبنان وفي أي مكان آخر غير فلسطين.

ينظر بعض الفلسطينيين إلى تلك الأيام بحنين إلى الماضي. يمكن للمرء أن يقفز إلى سيارة ويقود سيارته من غزة إلى الحدود مع لبنان دون التوقف عند نقطة تفتيش، كما يتذكر الكثيرون، أو يطير بسهولة من مطار إسرائيل. واليوم، أصبحت هذه الامتيازات البسيطة بعيدة المنال بالنسبة لمعظم الفلسطينيين.

وكانت رام الله، التي تضخمت الآن بسبب تدفق المساعدات الدولية إلى السلطة الفلسطينية، لا تزال مجموعة متواضعة من المنازل والشركات عندما كان الشيخ طفلا. كان والده، شحادة، يدير متجرا للمواد الغذائية بالجملة يقع على سفوح التلال بالقرب من كنائس الحجر الجيري في البلدة القديمة. كان لعائلته الممتدة - الطريفية - تاريخ من العلاقات الوثيقة مع الإسرائيليين. واستغل قريبه جميل، وهو رجل أعمال ثري يملك محاجر، علاقته بالمسؤولين الإسرائيليين للحصول على تصاريح وامتيازات للفلسطينيين الذين يعرفهم. بمعنى من المعاني، ورث الشيخ شركة العائلة: الاتصال بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينيين.

لكن الشيخ انضم لأول مرة إلى النضال ضد الحكم الإسرائيلي عندما كان مراهقا. في عام 1978، حكم عليه بالسجن لمدة أحد عشر عاما بعد انضمامه إلى خلية متورطة في هجمات ضد الإسرائيليين، على الرغم من أنه قال إنه لم يرتكب أعمال عنف. (يقول الجيش الإسرائيلي إنه فقد سجلاته في محاكمته). وروى في وقت لاحق للمسؤولين الإسرائيليين الزائرين كيف حطمت عقوبته قلب والده. "لم أره أبدا يروي القصة دون أن يمزق"، يتذكر مسؤول إسرائيلي متقاعد آخر كان يلتقي به بشكل متكرر.

ألهمت رتابة السجن الشيخ لتثقيف نفسه حول إسرائيل. كان يقضي ساعات يوميا في تصفح الكتب والصحف باللغة العبرية ويتدرب على التحدث مع الحراس ، وفي النهاية أصبح بطلاقة. (خلال مقابلتنا، تحدث الشيخ بشكل أساسي باللغة العربية، لكنه بدا في أكثر حالاته تعبيرا عند مشاركة القصص باللغة العبرية). قام لاحقا بتدريس اللغة للسجناء الآخرين.

"لم أكن أعرف أي شيء عن إسرائيل"، قال. "كنت أرى جنودا إسرائيليين في بلدتي، بالقرب من الباب الأمامي لمنزلي. ولكن ما هي إسرائيل؟ درست كل ذلك في السجن".

لم يكن الشيخ قائدا بارزا بين السجناء الفلسطينيين، الذين قادوا الإضرابات عن الطعام والاحتجاجات أثناء وجودهم خلف القضبان، كما قال زملائه السجناء. لكن سعيه لصنع اسم لنفسه في السياسة الفلسطينية كان واضحا. "لدى حسين فكرة أن الشخص غير الطموح قد مات. فقط الموتى ليس لديهم أهداف"، قال جهاد تومالة، ناشط فتح الذي قضى وقتا معه.

بحلول الوقت الذي غادر فيه الشيخ السجن، كانت الانتفاضة الأولى على قدم وساق. وبعد بضع سنوات، تفاوضت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على اتفاقات أوسلو، التي شهدت انسحاب إسرائيل من بعض أجزاء الضفة الغربية وقطاع غزة وتسليم بعض المسؤولية إلى السلطة الفلسطينية المنشأة حديثا. وبدأت الهيئة شبه المستقلة الإشراف على الخدمات الأساسية للفلسطينيين مثل التعليم والرعاية الصحية. لكنها اقتصرت إلى حد كبير على المدن الفلسطينية، وظلت معظم الضفة الغربية وغزة تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة.

أمضى الشيخ بضع سنوات في البحث عن مكانه في النظام الجديد الذي أنشأه التقارب بين إسرائيل والفلسطينيين. وقد عمل بفترات كعقيد في جهاز استخبارات معروف باستئصال المعارضين مثل حماس وفي الشرطة. وانتهى به المطاف كناشط ثانوي في كوادر فتح الشعبية.

طلاقة الشيخ في اللغة العبرية أعطته ميزة في بناء علاقات وثيقة مع المسؤولين الإسرائيليين. كضابط شاب في قوات الأمن بين عامي 1994 و1997، ترجم الشيخ بين المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين في اجتماعات مشتركة. وفي خطوة لا يمكن تصورها بعد ما يقرب من 30 عاما، سافر حتى إلى مدرسة ثانوية إسرائيلية في ضاحية رمات هشارون الغنية في تل أبيب لإلقاء محاضرات على المراهقين الإسرائيليين حول التعاون الإسرائيلي الفلسطيني وإمكانية السلام.

لقد قالها لهم باللغة العبرية المثالية"، قال يوني فيغل، الحاكم العسكري السابق لرام الله، الذي درس في المدرسة ودعا الشيخ.

لم تدم أيام هالسيون في أوسلو. أعقب انهيار محادثات السلام في كامب ديفيد في عام 2000 احتجاجات في المسجد الأقصى. وسرعان ما اندلعت الاشتباكات في جميع أنحاء إسرائيل والضفة الغربية وغزة، مما مهد الطريق لعنف الانتفاضة الثانية. لكن حتى مسؤولي الأمن الإسرائيليين يتفقون على أن الشيخ تجنب المشاركة باجتهاد. "كان حسين في قيادة فتح وفعل كل أنواع الهراء لكنه لم يكن مقاتلا أو قائدا على الأرض"، قال شالوم بن حنان، ضابط كبير متقاعد في الشاباك.

حطمت الانتفاضة الثانية عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، التي لم تتعاف تماما أبدا، وشجعت الجناح اليميني المتشدد في البلاد. وقد مكن الجمود مسؤولين مثل شيخ، الذي تتعلق وظيفته بالتصاريح أكثر من محادثات السلام.

وبحلول عام 2017، أصبح الشيخ حارس بوابة عباس، إلى جانب رئيس المخابرات ماجد فرج. وشكل الثنائي ما يسميه بعض المسؤولين الفلسطينيين دائرة مغلقة حول عباس الذي أصبح غير متسامح مع الانتقادات.

ويقول مسؤولون في مكتب عباس إن الشيخ يجلس إلى جانب الرئيس على متن الرحلات الجوية ويدون ملاحظات في دفتر صغير لما يقوله له ثم يكررها لاحقا في اجتماعات مع شخصيات أجنبية. وأصبح مقربا من أفراد عائلة عباس، وظهر في صورة مع حفيد الرئيس في أغسطس الماضي الذي وصفه بأنه "زعيم وطني". ("إنها قدرة خاصة على تقبيل الحمار، والكذب، والأنف البني، والهراء"، قال ناصر القدوة، وهو عضو سابق في قيادة فتح التي تحولت إلى ناقد لعباس. "ودائما لإقناع أبو مازن بأنه الله - "نقاطك مذهلة يا سيادة الرئيس").

وقال محللون فلسطينيون إن أبو مازن أو عباس مكن الشيخ من الصعود لأنه يفضل مستشارين غير قادرين على تحدي سلطته. وقال كيدوا إن الرئيس يمكن أن يتخلص منه بسهولة إذا فقد حظوته. قال: "إنه حشرة صغيرة بجانبه". إذا غير أبو مازن موقفه غدا، فإن الشيخ سينتهي".

في ديسمبر، سمع الشيخ يوبخ عباس ووصفه بأنه "ابن 66 عاهرة" في تسجيل تم تسريبه إلى وسائل الإعلام الفلسطينية. وكان اختيار تسريب الشريط مؤشرا واضحا على أن خصوم الشيخ يعتبرون عباس مصدر قوته الرئيسي. ورفض الشيخ الأشرطة ووصفها بأنها افتراءات تهدف إلى "تقويض الوحدة الوطنية".

وبغض النظر عن العلاقات الشخصية، يشترك عباس والشيخ في الالتزام بحل تفاوضي مع إسرائيل والشك في منافسيهما من حماس، . وفي اجتماع عام 2017 مع مسؤولين أمريكيين، صرخ الشيخ قائلا إن المضي قدما في اتفاق للمصالحة بين فتح وحماس سينتهي بصواريخ الحركة الإسلامية التي تحلق فوق رأسه، حسبما قال المسؤول الكبير في إدارة بايدن.

"أنا مؤمن تماما بخطة أبو مازن ونهجه"، قال الشيخ لمجلة فورين بوليسي. "إنه يثق بي. أشكره على هذه الثقة".

وحتى اليوم، يكرر الشيخ معارضته للهجمات على الإسرائيليين، والتي يقول إنها تصب في مصلحة إسرائيل. "أنا مع مقاومة الاحتلال. أنا ضد إيذاء المدنيين تماما". أنا أؤيد مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وما زلت أؤمن بذلك. لكن كيف؟"

يعمل الشيخ في "وضع انفصام الشخصية" بينما "يجلس على حافة السكين ويحاول العمل في جميع العوالم في نفس الوقت"، كما قال نيكولاي ملادينوف، مبعوث السلام السابق للأمم المتحدة في الشرق الأوسط.

وقال ملادينوف: "عليك أن تقدم خدمات لشعبك، مع العلم جيدا أن الناس سيعارضونك لأنك لا تأخذهم نحو حل الدولتين الذي وعدتهم به لفترة طويلة".