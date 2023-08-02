مقال: انتصرت حماس في معركة الوعي

انتصرت حركة حماس في معركة الوعي الوطني على مستويات عدة إن لم يكن على جميع ورسخت الاصطفاف الوطني خلف مشروع المقاومة ورسمت صورة مشرقة من اللُّحمة الوطنية وجسّد فيها المعنى الحقيقي للتوحد رغم الام الحصار الظالم فكانت مسيرات الآلاف في مدن غزة تنادي وتدعو لرفع الحصار عن عزة و تدعو الأمناء العامين المجتمعين في القاهرة للدفع بخطة وطنية شاملة للوحدة ،ففي الوقت الذي كانت تعاني منه غزة من ضائقة اقتصادية وتراجع الدعم المالي وعدم مقدرتها على تشغيل مولد الكهرباء الرابع للتخفيف على الناس في ظل ارتفاع الحرارة أثير كثير من الجدل والنقاش عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أزمة الكهرباء وكأن النشطاء يتجاهلون أو يتناسون من الجهة الحقيقية التي تقف خلف حصار غزة و تعزيز أزماته ، وبحسب مصادر إعلامية فان ثمانية مشاريع استراتيجية لحل أزمة كهرباء غزة عطلتها السلطة منها عرقلة مشروع إمداد محطة توليد الكهرباء بـخط غاز، كانت إحدى الدول الصديقة للشعب الفلسطيني قد تعهدت بدفع 25 مليون دولار لإنشائه، وهو من شأنه أن يزيد قدرة المحطة لـ160 ميجا وات، ويقلل 3 أضعاف من سعر السولار الذي يتم شراؤه للمحطة ، و نذكر أيضاً اقتراح من مبعوث الأمم المتحدة السابق نيكولاي مالد ينوف، وهو ربط غزة بخط 161، وهو خط كهرباء قديم كانت تغذى فيه المستوطنات، وبإمكانه مد القطاع بمئة ميجا وات.

ومع ذلك فإن الجدير بالملاحظة أن السلطة أصرت على رفض المشروع في البداية وعرقلته لعدة سنوات، بذريعة خشيتها خصم فواتير الخط من المقاصة، وضربت بعرض الحائط كل التعهدات أثناء المفاوضات التي جرت بين سلطة الطاقة بغزة والضفة بوساطات عدة.

وفي مواجهة هذه الحقائق و المتسبب الحقيقي تتواصل اتصالات حركة حماس مع الدول الداعمة والمساندة لها من أجل التخفيف عن المواطن في غزة.

وبين ثنايا الظلم و المؤامرات الظالمة ضد غزة جاء حراك ٣٠-٧ يؤكد أن حماس ورغم الأوضاع مادية صعبة استثمرتها بذكاء ودهاء وحولتها من تهديد الى فرصة وذلك من خلال السماح للحراك أن يمر بالشكل الذي تريده من حيث العدد والصورة الذي تريد أن يخرج فيها هذا الحراك فسمحت له وأخرجت صور لوسائل الاعلام الدولية والمحلية عن خروج مسيرات دعما لها و رفضا للحصار الظالم المستمر ضد سكان غزة و إرادة بعض الأطراف التي لا تريد الخير نجحت حماس في صورة ناصعة بإنشاء قاعدة شعبية صلبة تعكس مدى متانة و رسوخ الجبهة الداخلية في قطاع غزة.

انتصرت حماس بوعيها لتثبت ذروة نضجها الوطني و أوصلت صورة للداعمين لها بضرورة التحرك لدعم غزة سواء على مستوى قطاع الطاقة وتشغيل المولد الرابع او مساندة الحكومة في رواتب موظفيها.

وان دل هذا على شيء فعلى أن وعي حركة حماس لحقيقة الأمر بالمعنى الدقيق المفهوم رغم العوامل المتداخلة في بعضها و الجهات التي تحاصر وتدعم استمرار أزمات غزة في تقاطع أهداف بين الاحتلال و جنوده، المسيرات الكبيرة التي خرجت في قطاع غزة دعما للمقاومة و دعوة للقيادة المجتمعة في العلمين الجديدة بمصر إلى الوحدة وأن يدفع اجتماع الأمناء العامين في هذا الاتجاه هذه الإشارات تؤكد مدى ثقة الجماهير بالمقاومة فكرة ومنهج واستراتيجية وطنية للوحدة والتحرير وتصحيح المسار .