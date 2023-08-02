وفاة الشاعر الفلسطيني زكريا محمد.. تعرف عليه

توفي اليوم الأربعاء، الشاعر الفلسطيني زكريا محمد عن عمر ناهز 73 عامًا. وكان شاعرا وكاتبًا وباحثًا، عمل محررًا وكاتبًا صحفيًّا منذ الثمانينيات.

وللراحل عدة كتب في الشعر والرواية والميثولوجيا وأدب الأطفال. وهو عضو مؤسس وعضو مجلس الأمناء لمركز مسارات.

من هو زكريا محمد؟

ولد في قرية الزاوية غربي مدينة سلفيت عام 1950، درس الأدب العربي في جامعة بغداد، وانتقل إلى بيروت وعمل في الصحافة عام 1975.

عمل منذ الثمانينيات في منابر إعلامية وثقافية فلسطينية مختلفة في بيروت وعمّان ودمشق، أهمها مجلات "الحرية"، و"الفكر الديمقراطي".

عاد إلى فلسطين عام 1994 وتولى منصب نائب رئيس تحرير مجلة "الكرمل" التي ترأسها محمود درويش.

من إصداراته في الميثولوجيا

ديانة مكّة في الجاهليّة: كتابُ الميسر والقداح.

ديانة مكّة في الجاهليّة: الحمس والطلس والحلّة.

مضرّط الحجارة: كتابُ اللقب والأسطورة.

ذاتُ النحيين: الأمثال الجاهليّة بين الطقس والأسطورة.

نقوشٌ عربيّة قبل الإسلام.

اللغز والمفتاح: رُقم دير علا ونقوس سيناء المبكّرة.

نخلة طيء - كشف سر الفلسطينيين القدماء.

عبادة إيزيس وأوزيريس في مكة الجاهلية .

وأصدر في أدب الأطفال

أول زهرة في الأرض.

مغني المطر.

أصدر في الرواية

العين المعتمة.

عصا الراعي .

في الشعر