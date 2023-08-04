الطقس: أجواء حارة وارتفاع درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة خلال اليوم الجمعة وتبقى الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين.

ويسود خلال النهار جو صيفي حار في الجبال العالية والمتوسطة، بينما تصبح الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق السهلية.

ويسود جو شديد الحرارة في المناطق الغورية.

أما يوم غدٍ السبت، فلن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون ضمن المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل.

ويكون الجو حاراً نهاراً نسبياً في فترة الظهيرة فقط وما بعدها بقليل، بينما يسود جو منعش ولطيف في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

والله تعالى أعلى وأعلم.