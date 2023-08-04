أونروا توقع 3 اتفاقيات مع ألمانيا بقيمة 28 مليون يورو لدعم اللاجئين

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) توقيع 3 اتفاقيات مع ألمانيا بقيمة 28 مليون يورو لدعم لاجئي فلسطين.

وقال بيان صادر عن الأونروا تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن اتفاقيتين ستدعمان استمرار البرنامج الإقليمي الجاري لتحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات بمبلغ إجمالي 16 مليون يورو.

وأضاف البيان أن التمويل للبرنامج سيعمل على تحسين البنية التحتية في مخيمات اللاجئين في لبنان وقطاع غزة ودعم بناء وتوسيع وإعادة تأهيل البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وتابع أن الاتفاقية الثالثة التي تم توقيعها بقيمة 12 مليون يورو تهدف لدعم المرحلة الثانية من برنامج التحول الرقمي الحالي في الصحة والتعليم، مشيرا إلى أن المشروع المبتكر يركز على رقمنة العناصر الرئيسة لخدمات أونروا الصحية والتعليمية في الأردن وغزة والضفة الغربية ولبنان.

وأعربت تمارا الرفاعي مديرة العلاقات الخارجية والاتصال في الأونروا بحسب البيان، عن شكرها للدعم الألماني.

وقالت "إنني ممتنة جدا لألمانيا على هذه الاتفاقيات الجديدة التي ستساعد على تحسين الظروف المعيشية للاجئي فلسطين في أرجاء المنطقة وستسمح للأونروا بالقيام باستثمارات حيوية في البنية التحتية".

ونقل البيان عن رئيس مكتب تمثيل جمهورية ألمانيا الاتحادية في رام الله أوليفر أوكزا تأكيده على مواصلة الحكومة الألمانية "دعم لاجئي فلسطين في أرجاء المنطقة"، لافتا إلى أن الاتفاقيات الجديدة ستقدم مساهمة كبيرة في تحسين الظروف المعيشية في مخيمات لاجئي فلسطين.

وأضاف أوكزا أن الاتفايات ستمكن أونروا من الاستثمار في البنية التحتية للمخيمات وتحديث نظام تقديم الخدمات لديها وهذا من شأنه أن يجعل خدمات أونروا أكثر كفاءة وسهولة الوصول من قبل لاجئي فلسطين.

وحسب البيان، فإن الحكومة الألمانية كانت ثاني أكبر مانح للوكالة العام الماضي حيث تبرعت بمبلغ 190 مليون يورو للميزانية البرامجية ونداءات الطوارئ والنداء الإنساني للتعافي المبكر للأرض الفلسطينية ومشاريع مختلفة.