شاهد|| أمن السلطة يهدد عوائل الخليل ويمارس البلطجة بحقها

لجأ أمن السلطة لتهديد عوائل وعشائر الخليل، على خلفية تأهبها واستنكارها لأحداث جامعة الخليل، يوم أمس، وهجوم أجهزة أمن السلطة على الطالبات.

وقالت لمى خاطر الكاتبة والسياسية، إن مجموعة من عناصر أمن السلطة هاجمت منزل زوجها، وحطمت ممتلكاته، واطلقت النار صوبه، وشرعت بالاعتداء المبرح على زوجها أبو أسامة الفاخوري؛ لرفضه تهديدات وجهت للعائلة تحذرها فيها من الحديث عن أحداث الأمس.

وأوضحت خاطر لـ"الرسالة نت"، أنّ عناصر المخابرات في بعض العوائل بما فيها عائلة الفاخوري، وجهوا رسائل تهديد مفادها "ممنوع تحكوا عن الي صار"، مضيفة: "لأن زوجي رفض هذا التهديد خاصة وأن مع وجود الشاب معتصم الفاخوري ضمن المعتصمين بالجامعة، فتم تهديده لفظيا من هذه العناصر".

وتابعت خاطر: "لم يكتفوا في الشتائم والتهديد اللفظي، بل أرسلوا مجموعة من عناصرهم، وشرعوا بالضرب المبرح على زوجي، ما أدّى لكسر في يده".

وعلقت على ذلك بالقول: "هذا الإرهاب لن يمنعنا، وعوائل الخليل قالت قولها وستواصل تكاتفها؛ لتحول دون استباحة أعراضهم وبيوتهم وحرماتهم، وعلى أمن السلطة أن يتوقف عن سياسة القمع والتنكيل التي يتجاوز فيها كل الخطوط الحمراء".

ونكّلت أجهزة أمن السلطة بالطالبات في جامعة الخليل، على خلفية فعاليات تعلن رفض الاعتقال السياسي للطلبة.