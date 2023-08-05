صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في الضفة والموعد الخاص بصرف تلك المستحقات

صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في الضفة ، حيث أن وزارة التنمية الاجتماعية قالت إن كافة البنوك الفلسطينية سوف تبدأ في عملية صرف كافة المخصصات التابعة مستحقات الشؤون الاجتماعية في القطاع الخاص بغزة والضفة الغربية أيضاً، في يوم الأحد المقبل الذي هو موافق 9 ديسمبر الجاري.

ومن ثم قد تذمرت ورفضت الكثير من الأسر التي هي سوف تستفيد من تلك المخصصات الخاصة بالشؤون الاجتماعية مؤخرًا، وهي معبرة عن غضبها وذلك نتيجة إلى التأخر في عملية الصرف، حيث أن هذا ما عمل على إحداث حالة من الإرباك في كافة صفوف الأسر الفقيرة.

صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في الضفة





حيث أنه تم العمل على تحديد الموعد الخاص بصرف الشيكات التي تعد تابعة إلى الشؤون الاجتماعية في فلسطين في عام 2023، حيث أنه لم يتم القيام بالإعلان عن عملية صرف كافة الشيكات الخاصة بالشؤون الاجتماعية في الضفة وغزة حتى وقتنا الحالي، وذلك على الرغم من الإعلان المتكرر من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

حيث أنها قد انتهت من كل ما هو يتعلق بالإجراءات الخاصة بعملية الصرف، ومن ثم سوف يستفيد الكثير من هؤلاء المستفيدين من تلك المساعدات الاجتماعية، التي هي قد تهدف إلى عملية تحسين الظروف الخاصة بالمعيشة لكافة الأسر التي هي تعد ذات الدخل المحدود إلى جانب كافة الفئات الأكثر احتياجًا.

ومن ثم هي تحتوي على كافة المساعدات في مختلف البرامج والخدمات أيضاً التي هي تغطي على الكثير من المجالات المتنوعة مثل التعليم والصحة إلى جانب الإسكان والرعاية الصحية كذلك.

كما أن هذه المبادرات تهدف إلى عملية تقديم كل ما هو يتعلق بالدعم والمساندة أيضاً لكافة الأفراد والأسر أيضاً التي هي تواجه العديد من الصعوبات الاقتصادية.

الموعد الخاص بصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في الضفة

حيث تم الاختلاف حول هذا الموعد الخاص ب صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في الضفة، ومن تلك المواعيد الآتي:

العمل على تحديد الموعد الخاص بصرف الشيكات التابعة للشؤون الاجتماعية في الضفة وفلسطين في عام 2023.

ومن ثم تأتي كافة هذه المساعدات في القيام بمحاولة للحد من عملية الفقر والبطالة ايضا، وتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين.

كما أن هذه البرامج تعمل على تشكيل جزءًا كبيرًا من الاستراتيجية الشاملة وذلك للعمل على تحسين المستوى الخاص بالمعيشة ومن ثم العمل على توفير فرص عمل مستدامة لكافة المواطنين.

كما أنه من المهم أن كافة المستفيدون يتلقون هذه المساعدات بشكل دائم ومنتظم أيضاً وهذا يكون وفقًا للجدول المحدد.

حيث أن عمليات الشبكات يتم صرفها في المكاتب المحلية الخاصة بالبريد أو من خلال كافة وسائل التحويل الإلكترونية.

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية بشكل رسمي

حيث أن الموعد الخاص بصرف الشيكات التابعة للشؤون الاجتماعية قد تم بشكل رسمي من خلال صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في الضفة، ومن تلك المواعيد الآتي:

حيث أن الناطق باسم الاتحاد الأوروبي قد تحدث في فلسطين، وهذا كان وفقاً لكافة التصريحات التي هي قد صدرت في مساء يوم الأربعاء الموافق 26/7/2023م.

عن الموعد الخاص بالدفعة المالية القادمة المقرر العمل على صرفها لكافة لمنتفعي كل ما يتعلق بالشؤون الاجتماعية في الضفة وغزة.

ومن ثم قد قال عثمان خلال في تصريحات صحفية له إنهم يقومون بالعمل على عملية إنهاء كافة الإجراءات الفنية الخاصة بهذه الدفعة القادمة من عملية المساهمة مع الاتحاد بشأن هذه الشيكات الخاصة بالشؤون الاجتماعية.

حيث أنه تم القيام بالعمل على تحديد الموعد الخاص بصرف تلك الشيكات التي تعد تابعة إلى الشؤون الاجتماعية في فلسطين.

ومن ثم قد أضاف أيضاً بأننا لا نستطيع العمل على تحديد موعد خاص بعملية تحويل تلك المساهمة الخاصة بنا قبل القيام بإتمام كل هذه الإجراءات.

ومن المتوقع أيضاً العمل على تحويلها من خلال أسبوع أو عشرة أيام حسب ما يمكن أن يتطلب الأمر.

أبرز أخبار الشؤون الاجتماعية





حيث أنه لا تزال كافة العائلات المدرجة على هذا البرنامج الخاص بالدفعات النقدية التي هي تنتظر بفارغ الصبر القيام بالإعلان الرسمي عن الموعد الخاص بعملية صرف تلك الشيكات الخاصة بالشؤون الاجتماعية، على وجه الخصوص مع بقاء أيام قليلة على عملية قدوم عيد الأضحى المبارك.

وذلك من أجل العمل على تجهيز كافة المستلزمات التابعة إلى العيد قبل قدومه، ومن ثم العمل على شراء بعض مما قد يحتاجه كافة أفراد هذه الأسرة.

ومع عملية الحديث أيضا عن إمكانية القيام يصرف كافة المخصصات التابعة إلى الشؤون الاجتماعية لشهر يونيو من عملية صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في الضفة

الموعد الخاص بصرف شيكات الشؤون في الضفة وغزة

حيث أن نحو 116 ألف أسرة تكون صابرة في القطاع الخاص في غزة، تنتظر بفارغ الصبر أن يتم الإعلان من قبل وزير التنمية الاجتماعية في رام الله عن الموعد الخاص بصرف كافة مستحقات الشؤون الاجتماعية لغزة والضفة معاً في أن واحد.

ولكنهم يخافون أن تستمر أزمتهم حتى قدوم موعد عيد الفطر السعيد، لأنهم لن يتمكنوا من القيام بإسعاد أطفالهم أو حتى شراء أدنى لوازمهم، وكان في تصريح قد خرج على لسان وزير التنمية الاجتماعية بأن لا يوجد موعد محدد حول عملية صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في الضفة، ولكن كافة كشوفات المستفيدين.

قد كانت جاهزة ومن ثم قد وصلت وزارة المالية في رام الله بانتظار القرار الخاص بالصرف، حيث أن كل أسرة تستفيد من دفعات الشؤون ما بين 750 شيكلاً و 1800 شيكل في غزة والضفة معاً.

وذلك على حسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي الخاص بالعائلة إلى جانب حالات المرض ومن ثم أعداد الأشخاص.

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فحص كافة شيكات الشؤون الاجتماعية

حيث أنه يتم الاستفادة من الشيكات الخاصة بالشؤون الاجتماعية التي هي نحو 80 ألف أسرة في قطاع غزة من أصل 116 ألف أسرة في الضفة والقطاع كذلك في صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في الضفة.

حيث يذكر أن عملية صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية داخل الضفة هي التي قد تأتي من ضمن البرنامج الخاص بكافة التحويلات النقدية الممولة من الاتحاد الأوروبي إلى جانب السلطة الفلسطينية، وذلك قبل قدوم عيد الأضحى، المقرر فلكيا أن يكون أول أيامه هو يوم الأربعاء القادم الموافق 28-6-2023.

ومن ثم إلى جانب كافة البرامج التي هي تحتوي على الكثير من الإمدادات في مختلف البرامج والخدمات أيضاً التي هي قد تعمل على تغطية الكثير من المجالات المتنوعة مثل عملية التعليم والصحة إلى جانب الإسكان أيضاً ومن ثم الرعاية الصحية كذلك.

بالإضافة إلى أن هذه المبادرات قد تهدف إلى عملية تقديم كل ما هو يتعلق بالدعم ومن ثم ما يتعلق بالمساندة أيضاً لكافة الأفراد والأسر أيضاً التي هي قد تواجه العديد من الصعوبات الاقتصادية.

في ختام المقال تناولنا الحديث عن صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في الضفة وكل ما هو يتعلق بالمواعيد الرسمية لصرف تلك المستحقات اللازمة لكافة العمال والموظفين.