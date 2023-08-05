غرق قاطرة في قناة السويس بعد اصطدامها بإحدى الناقلات العابرة

أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، مساء اليوم السبت، أنّ أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة "CHINAGAS LEGEND" والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكلم 51 بمنطقة البلاح، والذي أسفر عن غرق القاطرة.

وقال رئيس الهيئة في بيان له، إنّ التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مع القاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح، ما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها، وفق ما نشر موقع "العربية".

وأضاف: "على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد حيث لا تزال أعمال الإنقاذ جارية، كما تم الدفع بالرافعة "إنقاذ" لإجراء أعمال انتشال القاطرة".

ويبلغ أنّ طول الناقلة يبلغ 230 مترًا، وعرضها 36 مترًا، بغاطس 27 قدمًا، وحمولة كلية 52 ألف طن، وتنتظر السفينة حاليًا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أنّه جار إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.