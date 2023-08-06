لماذا تأخر صرف شيكات الشؤون الاجتماعية؟ وموعد صرفها لشهر 8 أغسطس2023؟ كشف المتحدث باسم "الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية" صبحي المغربي، عن سبب تأخر صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، نقلا عن المفوض العام للوزارة في غزة لؤي المدهون.

وقال المغربي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إن المدهون أخبرهم بأن التأخير يعود لرئيس الحكومة في رام الله محمد اشتيه، الذي لم يصدر أوامره لوزير المالية شكري بشارة ببدء عملية الصرف.

وأوضح المغربي أنّ المدهون حمّل مسؤولية التأخير في الصرف لاشتيه وبشارة، وقال نصّا "نحن جهة تنفيذ فقط!"

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يذكر أن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، صرّح في وقت سابق للرسالة، بأن عملية صرف شيكات الشؤون الاجتماعية ستجري قبل نهاية يوليو الماضي.

وصرّح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، أنّ عملية الصرف ستجري قبل افتتاح المدارس لعام 2023- 2024.

واعتبر صبحي هذه الوعود تفاقم ذرًا للرماد في العيون فقط، ومحاولة لبث اليأس في صفوف الفقراء.

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وأكدّ أن المعاناة تفاقمت مع توقف مؤسسة الغذاء العالمي عن صرف القسائم الشرائية لـ21 ألف عائلة فقيرة من منتفعي الشؤون الاجتماعية، منذ شهر يونيو الماضي.

وحذر صبحي من وجود معلومات تفيد بنية المؤسسة توقف الصرف الكامل للقسائم الشرائية التي يستفيد منها قرابة 293 ألف أسرة في غزة تقريبا.

وتنتظر قرابة 81 ألف من الأسر المنتفعة من الشؤون الاجتماعية، صرف شيكات الشؤون لعام 2023، خاصة مع المعاناة المتواصلة منذ أعوام في ظل عدم صرفها.

وأعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، عن منحة مالية بقيمة 50 شيقل، لمنتفعي الشؤون الاجتماعية؛ لشحن رصيد العدادات الذكية للكهرباء المشتركين فيها.

وقال خليل شقفة رئيس هيئة المديرين في شركة توزيع الكهرباء لـ"الرسالة نت"، إنّ الشركة بدأت بالشحن فعلا، في سبيل التخفيف عن هذه الفئة في ظل ما تعانيه من ظروف قاسية، نتيجة تأخر صرف شيكاتهم.

وـأوضح شقفة أن أي مواطن يستفيد من الشؤون الاجتماعية ينزل في حسابه 50 شيكل، مبينا أنه نحو 70 ألف مواطن يستفيد من الشؤون وقرابة 37 ألف مشترك يستفيد من قيمة ال 50 شيكل شهريا.

وبينّ أن ️قيمة الـ 50 شيكل هي منحة كاملة دون أي خصومات.