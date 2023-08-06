لجنة المتابعة تدعو للدفاع عن المسجد الأقصى ضد مخططات التهويد

حذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية من تصاعد اعتداءات المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة.

وطالبت بإعادة تشكيل لجان الحماية والحراسة الشعبية في القرى والبلدات التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين وجرائمهم.

كما أكدت اللجنة أن الاحتلال يستغل الصمت العربي والإسلامي والدولي في تنفيذ مشاريع التهويد بحق القدس والمسجد الأقصى، وأن حكومة الاحتلال تسعى لنقل معركتها وأزمتها الداخلية إلى الفلسطينيين عبر مشاريع التهويد والتحضير لإقامة الهيكل المزعوم؛ وما يحيط بهذا الأمر من خزعبلات تلمودية واستيراد للبقرات من الولايات المتحدة لغرض تقديمها كقرابين للتطهر قبل خطوة بناء المعبد!

وحذرت اللجنة من أن هذه الممارسات الاستيطانية والكهنوتية ستفجر معركةً دينيةً كبيرة تمتدّ نارها لتحرق المنطقة بأكملها، ودعت اللجنة أبناء شعبنا في ربوع الضفة الغربية والقدس وأهلنا في 48 للهبّة لنصرة المناطق المُعتدَى عليها والقدس والمسجد الأقصى، بكل أشكال المقاومة، وتعزيز حالة الاشتباك مع جيش الاحتلال ومستوطنيه، لصدّ هجمات المستوطنين التي تتم بتغطية كاملة من جيش الاحتلال.

وأكدت اللجنة أن السبيل الوحيد لمواجهة هذه الحرب المفتوحة التي تهدف إلى ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني وتهويد مقدساته.. يتطلب الإسراع في تفعيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية وجبهة مقاومة وطنية شاملة، تعمل على تفعيل كل أدوات المقاومة.

كما دعت القوى الى البدء بتشكيل لجنة المتابعة تنفيذا لمخرجات اتفاق العلمين بمصر الشقيقة، ودعت اللجنة الأمتين العربية والإسلامية لاستعادة دورهما في الدفاع عن المقدسات.