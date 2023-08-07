سوريا: شهداء وجرحى بعدوان (إسرائيلي) على محيط دمشق

استشهد 4 جنود من جيش النظام السوري وأصيب 4 آخرون في هجوم صاروخي (إسرائيلي) على محيط العاصمة دمشق، فجر اليوم الإثنين.

وتعرض محيط دمشق لعدوان (إسرائيلي)، في وقت مبكر من فجر اليوم الإثنين، حيث سمع دوي انفجارات في محيط المدينة، فيما تصدت وسائط الدفاع الجوي التابعة للنظام لأهداف معادية في سماء العاصمة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 2:20 من فجر اليوم نفذ الطيران الحربي (الإسرائيلي) عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأكد المصدر العسكري أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ما أدى إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

ومنذ بداية العام الحالي، نفذ الطيران الحربي (الإسرائيلي) عدة ضربات جوية ضد منشآت عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر تابعة لقوات النظام والمليشيات الإيرانية وقوات حزب الله اللبناني في سورية، ما أوقع شهداء وجرحى.

المصدر: وكالات