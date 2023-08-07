جيش الاحتلال يعترف: هجمات المستوطنين إرهابية

قال دانيال هاجاري الناطق باسم جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، الإثنين، إن الأشهر الأخيرة شهدت زيادة واضحة في الهجمات الإرهابية التي تنفذ من قبل المستوطنين.

وشدد هاجاري في مقابلة مع استديو موقع واي نت العبري، على أن ما يجري لا يمكن وصفه سوى بـ "الإرهاب" ولا يوجد وصف آخر لذلك.

ورأى أن هذه الهجمات تدفع بالفلسطينيين حتى غير المتورطين بـ "الإرهاب" إلى تنفيذ هجمات فدائية، ولذلك هذه الظاهرة بحاجة للمعالجة، وبمجرد تجنبها ومعالجتها سيقل "الإرهاب" من قبل الفلسطينيين. وفق تعبيره.

وردًا على ذلك، قال عميحاي إلياهو الوزير في حكومة الاحتلال (الإسرائيلية) من حزب المتطرف إيتامار بن غفير، إن الجيش والمنظومة الأمنية خلال العقود الثلاثة الماضية تتبنى مسبقًا نظرة الجمهور الفلسطيني، ويجعلون من المستوطنين مذنبين.

وأضاف: من يضع السياسة هو الحكومة وليس الشاباك والجيش .. متى أصبحنا نتحدث باسم هؤلاء الذين يرفضون الالتزام باتفاق أوسلو. وفق قوله.

المصدر: القدس