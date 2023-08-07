موعد نتائج التوجيهي 2005/2023 الأردن ورابط الفحص

توجيهي 2005.. موعد نتائج توجيهي 2023 الأردن، رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس ، يبحث العديد من الطلاب والطالبات عن نتائج توجيهي الأردن 2023 بالاسم ورقم الجلوس بواسطة موقع tawjihi.jo، حيث أصبح هذا العنوان يتصدر محركات بحث جوجل في الفترة الأخيرة.

نتائج توجيهي الأردن 2023 بالاسم ورقم الجلوس

يراود القلق قلوب العديد من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم مع اقتراب نتائج توجيهي الاردن 2023، وخاصة بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحان ورغبتهم في معرفة النتيجة والمجموع الذي حصلوا عليه لمعرفة الكلية التي سينضمون إليها ابتداءً من العام الدراسي القادم 2023-2024.

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موعد إعلان نتائج التوجيهي في الأردن 2023

يوجد توقعات أخرى تشير إلى إمكانية الإعلان الرسمي عن نتائج التوجيهي بالأردن في16أغسطس الحالي . وكانت وزارة التربية والتعليم الأردنية قد أوضحت أن عمليات التصحيح تسير بشكل مستمر، حيث تم انتهاء تصحيح مبحث التربية الإسلامية، واقتراب الانتهاء من تصحيح مبحث اللغة العربية، وقد تم تصحيح نحو 20%-30% من باقي المباحث. ويشترك حوالي 189410 طالباً في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2023، الذي بدأ في 4 تموز وسيستمر حتى 25 تموز.

رابط نتائج توجيهي الاردن 2023 بالاسم ورقم الجلوس

نقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتائج توجيهي الأردن 2023 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية، وهي كالتالي:

أولاً، يتعين على الطلاب والطالبات الدخول إلى الرابط هنا للوصول إلى موقع نتائج التوجيهي.

في الخطوة الثانية، البحث عن نتائج امتحان التوجيهي التكميلي في الأردن.

في الخطوة الأخيرة، يقوم الطالب بإدخال رقمه المدني في المكان المحدد ويضغط على الخيار للحصول على النتيجة.

يستطيع الطلاب أيضا الاستفسار عن نتائجهم باستخدام الرسائل النصية القصيرة من خلال إرسال رسالة نصية إلى الرقم 1411 وتضمن رقم الجلوس.

موقع الوزارة الرسمي

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