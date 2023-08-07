" يسرائيل هيوم" تعرض سيناريو الحرب مع حزب الله

عرضت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الإثنين، سيناريو الحرب المقبلة حال اندلعت على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.

وقالت إنه وبحسب السيناريو الخطير والمرجح للحرب المقبلة في الشمال، فإنه في يوم واحد من القتال سيتعين على "إسرائيل" التعامل مع إطلاق آلاف الصواريخ.

وأضافت أنه في الأيام الأولى من الحرب، سيتم إطلاق حوالي 6000 صاروخ على "إسرائيل"، ثم سينخفض العدد إلى ما بين 2000-1500 صاروخ في اليوم.

ونوهت إلى أن التقديرات (الإسرائيلية) تشير إلى أن الحرب لن تقتصر على جبهة واحدة فقط، بل ستكون متعددة، وليس من المستحيل أن تنضم غزة أيضًا.

وبينت أنه وفي ظل نطاق إطلاق الصواريخ المتوقع، بحسب السيناريو الحالي للمنظومة الأمنية، في الحرب المتوقعة، سيُقتل في العمق حوالي 500 إسرائيلي (العدد لا يشمل عدد الجنود القتلى)، بالإضافة إلى إصابة آلاف آخرون.

وتابعت: "كما تثار مخاوف من احتمال ضرب محطات الطاقة والاتصالات والموانئ والمطارات والمنشآت الحساسة مما سيسبب أضرارًا فادحة".

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن تقديرات المسؤولين الأمنيين أن أحد الدروس المهمة من الحرب الدائرة في أوكرانيا هو فعالية الطائرات الإيرانية المسيرة.