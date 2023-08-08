أدى عدد من مستوطنين "جبل الهيكل" طقوس "بركات الكهنة" بشكل جماعي وعلني مقابل البائكة الشرقية داخل المسجد الأقصى المبارك.

صلاة المتطرفين جاءت بعد سماح إيتمار بن غفير لليهود بالصلاة داخل المسجد الأقصى، حيث يعد أول من كسر منع اليهود مرتين من خلال دخوله في الاقتحامين الأخيرين.

حيث في المرة الأولى، حاول قائد شرطة القدس منعه لكن بن غفير غضب عليه ونهره بشدة وأكمل طقوسه كاملة.

وأما في المرة الثانية، قام بن غفير بكامل طقوسه دون أي اعتراض.

ويبدو أن بن غفير أعطى تعليماته لشرطة الاحتلال بالسماح للمستوطنين اليهود من العصابات الاستيطانية بالقيام بطقوس صلاتهم كاملة في الأقصى كما نرى في هذا المقطع الذي التقط قبل أربعة أيام.

و"بركات الكهنة" طقس يختص في الأصل بطبقة "كهنة الهيكل" بحسب الرؤية التوراتية، وهو "يؤدى برفع الأيدي المبسوطة مع قراءة مقاطع من التوراة".