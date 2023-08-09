صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في الضفة 2023 ، يشكل موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية الدفعة الثانية لعام 2023 في محافظات فلسطين، أهمية كبيرة لدى العديد من المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية.

ويستفيد من مخصَّصات الشؤون الاجتماعية عدد كبير من المواطنين في محافظات الوطن نحو 116 ألف أسرة متعففة، حيث يبلغ عدد المستفيدين منها في قطاع غزة نحو 81 ألف أسرة متعففة، وعدد المستفيدين في الضفة الغربية نحو 36 ألف أسرة متعففة.

وتشكل غالبية الذين يحصلون على شيكات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية من كبار السن وذوي الإعاقات وأصحاب الأمراض المزمنة بالإضافة النساء الأرامل.

موعد صرف مخصَّصات الشؤون الاجتماعية 2023

الدفعة الثانية وبحسب ما صرَّح به المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، أنّ الاتحاد حول الأموال الخاصة بمخصصات الشؤون الاجتماعية -شيكات الشؤون- إلى وزارة المالية في حكومة اشتية خلال بداية الأسبوع السابق. وأضاف عثمان في تصريح صحفي، أن الوقت المتوقع لإعلان الحكومة برام الله، موعد صرف مخصَّصات الشؤون خلال الأسبوع الحالي أو الذي يليه كحد أقصى. موضحاً "عثمان" أنه جرت العادة صرف شيكات الشؤون بعد إرسال الاتحاد الأوروبي الأموال لخزينة الحكومة برام الله بأسبوعين إلى ثلاثة مع العلم أنه تم تسليم الأموال قبل أسبوع.

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الموعد الخاص بصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في الضفة

تم الاختلاف حول هذا الموعد الخاص ب صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في الضفة، ومن تلك المواعيد الآتي:

العمل على تحديد الموعد الخاص بصرف الشيكات التابعة للشؤون الاجتماعية في الضفة وفلسطين في عام 2023.

ومن ثم تأتي كافة هذه المساعدات في القيام بمحاولة للحد من عملية الفقر والبطالة ايضا، وتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين.

كما أن هذه البرامج تعمل على تشكيل جزءًا كبيرًا من الاستراتيجية الشاملة وذلك للعمل على تحسين المستوى الخاص بالمعيشة ومن ثم العمل على توفير فرص عمل مستدامة لكافة المواطنين.

كما أنه من المهم أن كافة المستفيدون يتلقون هذه المساعدات بشكل دائم ومنتظم أيضاً وهذا يكون وفقًا للجدول المحدد.

حيث أن عمليات الشبكات يتم صرفها في المكاتب المحلية الخاصة بالبريد أو من خلال كافة وسائل التحويل الإلكترونية.



