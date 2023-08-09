فلسطين تطالب بملاحقة شركات إسبانية تشارك بتهويد القدس

طالب وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، إسبانيا، باتخاذ إجراءات بحق شركتي (CAF) و(GMV) الإسبانيتين اللتين تساهمان في إنشاء مشروع القطار الخفيف وتوسيعه في مدينة القدس.

وأهاب العسيلي في رسالة وجهها إلى نظيره الإسباني، اليوم الأربعاء، بالشركتين إلى وقف أعمالهما والانسحاب من هذا المشروع، الذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وأكد أن الشركتين تساهمان في التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، وتقطيع أواصر مجتمعاتهم، محذرا من أن الاستمرار في الانخراط في هذه الأنشطة غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ستكون له عواقب قانونية خطيرة على الشركتين.

وطالبت منظمة العفو الدولية قد طالبت في نهاية عام 2020، شركة Construction’s y Auxiliar de Ferroparticle’s (CAF) بوقف العمل في المشروع فورا.

ويهدف مشروع خط القطار الخفيف، للربط بين المستوطنات الإسرائيلية، شرق القدس، بالمستوطنات في جزئها الغربي.