العمل الحكومي تُنظم لقاءً خاصًا مع موظفي الفئة العليا

نظمت رئاسة متابعة العمل الحكومي بغزة، لقاءً خاصًا جمعها مع موظفي الفئة العليا.

وقال نائب رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة، "محمد الفرا": "يأتي لقاء الاستاد عصام الدعاليس وهيئة العمل الحكومي مع قيادات العمل الحكومي اليوم للتأكيد على مفاهيم أساسية في العمل الحكومي".

وتابع الفرا في حديث خاص لوكالة الرأي: "إن كل الجسم الحكومي هو وسيلة لارضاء أبناء شعبنا، وخدمة الناس هي الغاية التي نسمو اليها والتي نؤكد عليها دائمًا".

وأضاف: "نريد أن نخدم الناس من خلال ترسيخ مبدأ القانون وترسيخ مبدأ المحاسبة، ونريد أن نثبت القوانين، ولكن من خلال الرعاية الأكثر للناس وتقديم خدمات أكثر للناس واشراك الناس في الهم وحجم الاعباء الحكومية لكي نتعاون نحن والناس بتعظيم المخرجات لتعظيم الخدمات".