إصابتان إحداهما خطيرة بجريمة إطلاق نار في الداخل المحتل

أصيب شخصان أحدهما بجروح خطيرة، اليوم السبت، بجريمة إطلاق نار في كفركنا، بأراضي الـ48.

وكان قد أصيب شخص، في الخمسينات من عمره، بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة طمرة مساء الجمعة.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في الداخل المحتل، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

في المقابل، تتقاعس الشرطة (الإسرائيلية) عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ الأجهزة (الإسرائيلية) المختلفة مع منظمات الإجرام.