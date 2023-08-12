عباس في مصر غدًا للمشاركة في (القمة الثلاثية)

يصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس غدًا الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.

وذكر السفير الفلسطيني في مصر دياب اللوح، أن القمة الثلاثية ستجمع الرئيس عباس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في مدينة العلمين المصرية.

وأشار أن اللقاء الثلاثي يأتي "تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، ولتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية".