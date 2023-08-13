تظاهرة أمام غوغل تنديدا باستمرار الشركة مع الاحتلال

يستعد نشطاء في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة الأميركية، للتظاهر أمام مؤتمر (Google Cloud) لشركة "غوغل"، والمقرر تنظيمه في 29 من شهر آب/ اغسطس الجاري في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا، تنديداً باستمرارها في تقديم خدمات تكنولوجية بالتعاون مع شركة "أمازون" لدولة الاحتلال.

ونشر نشطاء بالتعاون مع مؤسسات اميركية دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم تظاهرة ضخمة امام هذا المؤتمر الرئيسي للذكاء الصناعي، والذي يجذب الآلاف من العاملين في المجال التكنولوجي، للضغط على الشركتين (غوغل وامازون)، لإلغاء عقد مشروع (نيموس) الذي وقع قبل نحو عامين بقيمة مليار دولار مع حكومة الاحتلال، والذي يسعى لتمكين وترسيخ الفصل العنصري وعنف الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والاستيلاء على الأراضي .

وكان عشرات النشطاء قد تظاهروا نهاية الشهر الماضي أمام قمة شركة "أمازون" في مدينة نيويورك التي شارك فيها الآلاف من المختصين والباحثين في هذا المجال، و رفعوا خلالها اليافطات المنددة باستمرار العقد والتعاون التكنولوجي مع دولة الاحتلال، وضرورة إيقاف ذلك في اسرع وقت.