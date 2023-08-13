أوكرانيا تكثف ضربات المسيرات وروسيا تتصدى وتتوعد بالرد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إسقاط طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا، في وقت كثفت فيه كييف هجماتها على شبه جزيرة القرم، بينما توعدت موسكو بالرد عليها.

وأشارت الدفاع الروسية إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم الذي تعرضت له بيلغورود.

يأتي ذلك بعد ساعات من إطلاق القوات الأوكرانية طائرات مسيّرة وصواريخ على مواقع في شبه الجزيرة بينها جسر القرم.

وأكد حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف أن الدفاعات الروسية أسقطت 3 صواريخ بالقرب من الجسر، قائلا "إن الجسر لم يتضرر".

وقالت سلطات القرم إن حركة السير توقفت لبعض الوقت، قبل أن تستأنف بعد زوال الخطر.

وأظهرت صور على منصات التواصل الاجتماعي أعمدة من الدخان تتصاعد قرب الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القصف تم بواسطة صواريخ من طراز "إس-200″ وهي للدفاع الجوي عُدّلت لتصيب أهدافا أرضية.

وجسر القرم -الذي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشييده بعد ضم شبه الجزيرة عام 2014- استُهدف مرارا بهجمات أوكرانية.

روسيا تتوعد بالرد

من جهتها، وصفت الخارجية الروسية الهجمات الأوكرانية على جسر القرم بـ "الإرهابية" وقالت إنها لن تمر دون رد.

وبعد هجمات مماثلة سابقة، ردّت روسيا بضربات واسعة انتقامية.

وتسبب آخر هجوم في يوليو/تموز الماضي بأضرار كبيرة في الجزء الذي تسلكه السيارات، علما بأنه يستخدم أيضا في نقل المعدات العسكرية إلى الجيش الروسي.

الجزيرة نت