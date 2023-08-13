رابط نتائج التوجيهي الاردن 2023 ،نتائج التوجيهي الأردن 2023 الثانوية العامة يهتم بها الكثيرون، وهي من المواضيع التي تحتل كافة محركات البحث وكافة مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً، حيث انتهى الطلاب والطالبات من الاختبارات في الفترة الأخيرة، وبدأت عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة أعمالها المكلفة بها حتى تخرج النتائج للنور في أقرب وقت.

رابط نتائج التوجيهي الأردن 2023

كشف مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الاردنية محمد كنانة خلال الساعات الاخيرة عن تفاصيل اعلان نتائج الثانوية العامة “التوجيهي”، فقد كشف أنه سوف يتم الاعلان عن نتائج الطلاب خلال الأيام المقبلة، وذلك من خلال مؤتمر صحفي تعلن خلاله الوزارة عن نسب نجاح الطلاب، فقد أصدرت عدد من المصادر الرسمية في وزارة التربية الاردنية أن اعلان نتائج التوجيهي في النصف الثاني من شهر اغسطس الحالي، وذلك بعدما يتم الانتهاء من اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب في مختلف المحافظات بشكل عام، حيث يتم رصد جميع الدرجات تمهيدا لطرح النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية ، والتي يمكن الحصول عليها من خلال ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب فقط، وقد أكدت بعض المصادر على أن نسب نجاح الطلاب قد جاءت مرتفعة بناء على المؤشرات الأولية الخاصة بالنتيجة.

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الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن 2023

وفرت وزارة التربية والتعليم الأردنية موقع توجيهي جو، والذي يعتبر هو أحد المواقع الالكترونية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، لكي يتم من خلالها استخراج نتائج الثانوية العامة التوجيهي في جميع المحافظات المختلفة، على أن يتم ذلك بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم التوجه مباشرة الى موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية.

أو من خلال الدخول إلى موقع توجيهي جو .

قم بالدخول بعد ذلك إلى قائمة خدمات نتائج الطلاب من خلال الموقع.

يتم تحديد الاستعلام عن نتائج توجيهي الاردن 2023.

يتم تحديد شعبة الطالب ما إذا كانت “علمي، ادبي”.

قم باختيار اسم محافظة الطالب بعد ذلك.

ثم يتم ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل كامل وصحيح.

ثم الضغط على ايقونة عرض النتيجة لتظهر على الفور.





