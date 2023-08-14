حماس تحتضن اليوم اللقاء الوطني التشاوري لإجراء انتخابات الهيئات المحلية 

تعقد حركة حماس اليوم الإثنين لقاء تشاوريا بعنوان (اللقاء الوطني التشاوري لإجراء انتخابات الهيئات المحلية).

اللقاء الذي سيعقد في قاعة الشاليهات بمدينة غزة الساعة 11 صباحا، يشارك فيه ممثلون عن الفصائل الوطنية، المجتمع المدني، الشخصيات العامة، العشائر والوجهاء، وعدد من الإعلاميين والنشطاء.

وذكرت المصادر أن اللقاء سيكون تشاوريا، وسيختتم ببيان ختامي يدعو لتوافق وطني لإجراء الانتخابات المحلية.

وتوقعت المصادر أن يعقب اللقاء الوطني مجموعة من الإجراءات الداعمة لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة.

وكان رئيس السلطة محمود عباس قرّر عام 2016 وقف الانتخابات المحلية التي كان مقررا إجراؤها في الضفة وغزة بتوافق وطني، بذريعة عدم إمكانية إجراء الانتخابات في القدس، الامر الذي حرم الفلسطينيين من حقهم في اختيار ممثليهم للهيئات المحلية.