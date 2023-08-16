انخفاض طفيف على أسعار النفط

أسفرت توقعات بشح الإمدادات من الولايات المتحدة، ومخاوف تتعلق بالاقتصاد الصيني، اليوم الأربعاء، على استقرار أسعار النفط، وعدم تغيرها.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بشكل طفيف مقداره 7 سنتات إلى 84.82 دولارًا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتان إلى 81.91 دولارًا للبرميل.

وتراجع الخامان القياسيان بأكثر من 1% إلى أدنى مستوياتهما منذ 8 أغسطس/ آب الجاري.

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي وفقا لمصادر في السوق استندت لبيانات من معهد البترول الأمريكي.

وأظهرت بيانات تتعلق بمبيعات التجزئة والناتج الصناعي والاستثمار، في الاقتصاد الصيني، أرقامًا دون التوقعات، مما أجج المخاوف بشأن تباطؤ أعمق وأطول أمدًا في النمو.

ودفعت تلك البيانات بعض الاقتصاديين للإشارة إلى مخاطر أن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، قد تجد صعوبة في تحقيق هدف النمو بنحو 5% لهذا العام دون مزيد من التحفيز المالي.

ويعتمد تكتل "أوبك+" والوكالة الدولية للطاقة على الصين لإنعاش الطلب على الخام لما تبقى من العام 2023 الجاري.