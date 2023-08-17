لماذا تعد عملة البيتكوين من فئة الأصول الفريدة القابلة للنمو؟

منذ سنوات كان إعلان عملة البيتكوين على أنها جزء من فئة الأصول الرقمية الجديدة أمرًا مثيرًا للجدل، ولكن مع اعتراف المؤسسات المالية التقليدية الكبرى مثل جولدمان ساكس بأنها ليست فئة أصول جديدة فحسب بل فئة أصول قابلة للاستثمار فقد تغير الأمر تمامًا.

يقصد بفئة الأصول أنها مجموعة من الاستثمارات التي لها خصائص متشابهة وتخضع لنفس القوانين واللوائح، تتضمن بعض فئات الأصول الشائعة: الأسهم والسندات والذهب والعقارات والعملات الورقية.

كل فئة من فئات الأصول لديها نقاط قوة ونقاط ضعف، على سبيل المثال: تميل الأسهم إلى التفوق في الأداء على السندات والذهب في أوقات النمو المرتفع، يميل الذهب إلى الأداء بشكل أفضل من الأصول الأخرى في فترات الركود أو أوقات التضخم المرتفع، يبدو أن سعر البتكوين مقابل الدولار لديه خصائص كل من الأسهم والذهب، لقد كان أداؤه جيدًا خلال فترات التوسع الاقتصادي، ويجادل كثيرون بأنه سيتصرف بشكل مشابه للذهب كتحوط في أنظمة التضخم المرتفعة.

على الرغم من أن هذه حقيقة راسخة بالنسبة لأولئك الموجودين في قطاع التشفير منذ بداية انتعاش البيتكوين، إلا أن هذا الرمز الرقمي يختلف بشكل لافت للنظر عن فئات الأصول التقليدية مثل العقارات والأسهم وحتى الذهب.

الميزات التي تجعل البيتكوين فريدة من نوعها

1 .لامركزية شبكة البيتكوين

تعد البيتكوين أصلًا ماليًا لامركزيًا حقًا لأن عملية التحقق من الصحة تتطلب إجماعًا بين جميع العقد في الشبكة قبل إنشاء مكافأة كتلة البيتكوين، العقدة هي ببساطة جهاز كمبيوتر متصل بشبكة من أجهزة الكمبيوتر الأخرى التي تعمل بشكل مستقل وتتواصل مع بعضها البعض عبر الإنترنت، بمعنى آخر، تعمل اللامركزية كنظام ضوابط وتوازنات قبل إضافة الكتل إلى السلسلة، تعد شبكة البيتكوين اللامركزية ميزة أساسية تجعل العملة المشفرة فريدة من نوعها.

2 .مقاومة الرقابة

يوجد تاريخ طويل من البحث غير المبرر والاستيلاء علي الثروات والممتلكات من قبل المؤسسات أو الهيئات الإدارية التى تحتفظ بالتهديد بالعنف أو الحبس، ومن الأمثلة الحديثة على ذلك: وقع الرئيس الأمريكى "فرانكلين روزفلت" فى عام 1933علي الأمر التنفيذى الذى يحظر تخزين السبائك والعملات الذهبية وشهادات الذهب في الولايات المتحدة.

واحدة من أكثر الميزات الفريدة التي يتم انتقادها وتقديرها في البيتكوين هي أن المعاملات مجهولة، والتي تتوفر أيضًا لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت، فعنوان المحفظة الخاص بالعنوان الذي تم البدء فيه والمكان المقصود الذهاب إليه مجهول تمامًا ويتطلب مفتاحًا خاصًا معروفًا فقط لمالك المحفظة.

هناك دائمًا استثناء – AML

تتطلب قوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) من البورصات التي تقوم بتحويل العملات التقليدية إلى العملات المشفرة أو العكس المزيد من الشفافية لإجراء عمليات تعرف على عميلك (KYC) قبل إنشاء حساب جديد وعنوان المحفظة لعملائها، بالنسبة لأولئك المستخدمين الذين يرغبون في عدم الكشف عن هويتهم تمامًا لا يزال بإمكانهم إنشاء محفظة بمفردهم دون مساعدة البورصة.

3 .الحد الأقصي للمعروض 21 مليون بيتكوين

لن يكون هناك أكثر من 21 مليون بيتكوين، ولا يمكن تغييره ما لم يكن هناك إجماع من قبل هيئة لامركزية من الحراس الذين تم انتخابهم للخدمة، لقد أصبحت ديناميكية العرض الثابت للبيتكوين أحد مقترحات القيمة الرئيسية لطلب السوق والحافز لمواصلة التحقق من صحة الشبكة.

لحسن الحظ، إن الحد الأقصى البالغ 21 مليون بيتكوين هو أحد أكثر ميزاته قيمة، يمكن القول إن أي تغييرات على الغطاء تكون بعيدة في أحسن الأحوال.

4 .غير قابل للتغيير

تتميز شبكة البيتكوين بأن كل معاملة يتم تخزينها على هيئة كتلة ترتبط بمجموعة أخرى سابقة من المعاملات، ومن خصائص تقنية البلوكشين أنها غير قابلة للتغيير، وهذا يعنى أن أي كيان أو نظام لا يمكنه تغيير أو إزالة أية معلومات علي الشبكة، ويتم التحقق من معاملات البيتكوين عن طريق عقد الشبكة وتسجيلها في شبكة البلوكشين (وهو في الأساس دفتر الأستاذ العام).

يجعل ثبات الشبكة وعدم قدرتها على التغيير أكثر موثوقة، وهذا ما تتميز به عملة البيتكوين عن فئات الأصول الأخري حيث يمكن أن يشكل الافتقار إلى الشفافية أو التزوير أو الفساد خطرًا على المستثمر.

5 .تأثيرات الشبكة

منذ اطلاق عملة البيتكوين في عام 2009 حتي الآن أصبحت العملة تدريجيًا أحد الأصول السائدة، تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 100 مليون مستخدم نشط للبيتكوين في جميع أنحاء العالم، هؤلاء هم نفس عدد السكان تقريبًا مثل اليابان حيث يعد الين الياباني ثالث أكثر العملات استخدامًا في التجارة العالمية.

إن شعبية وانتشار البيتكوين في كل مكان يجعلها أكثر قيمة، حقيقة أن البيتكوين تعتبر مخزنًا شرعيًا للقيمة ويستخدمها الكثير من الناس يمنحها سيولة وقبولًا أكثر من معظم الأصول التقليدية الأخرى.

إن تأثيرات شبكة البيتكوين وثباتها ومقاومتها للرقابة والعرض المحدد واللامركزية هي ما يجعلها فريدة وتميزها كفئة أصول فريدة.