حماس: معركة الأسرى لن تكون داخل السجون

أكدت حركة "حماس"، مساء اليوم الخميس، أن معركة الأسرى هي معركة الشعب الفلسطيني بمختلف قواه وحركاته، وهم قادرون على الانتصار وإفشال مخطط الاحتلال

وحمّل الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع عبر موقع "حماس" الرسمي، حكومة المستوطنين المتطرفة تبعات ونتائج العدوان على الأسرى، قائلاً: "معركتهم لن تكون داخل السجون، فشعبنا معهم وخلفهم".

وأكد "القانوع" تضامن حركته الكامل مع الأسرى في داخل سجون الاحتلال، موضحًا أن حماس تتابع بدقة مجريات الأوضاع وحالة الغليان فيها، وتهيب بجماهير الشعب الفلسطيني للالتحام مع الأسرى في معركتهم.

وأضاف القانوع: "الأسرى ليسوا ورقة ضعيفة ولن يكونوا بمفردهم، وهم أولوية لدى الشعب الفلسطيني ولا يمكن أن يتخلى عن واجبه في نصرتهم ومساندتهم".

وصباح اليوم، اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، قسمي "3" و"4" في سجن النقب الصحراوي ونكّلت بالأسرى، ونقلت بعضهم إلى سجن "نفحة" وسط حالة من التوتر الشديد.

وعلى إثره أعلن الأسرى في سجن النقب، دخولهم الإضراب المفتوح عن الطعام؛ فيما أغلق الأسرى السجون كافة؛ احتجاجًا على الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها.

والاثنين الماضي أجرى المتطرف "ابن غفير" زيارة استفزازية لسجن النقب؛ للاطّلاع على سير الإجراءات التي أقرّها بحق الأسرى، وتهدف إلى التضييق عليهم وسلبهم أبسط الحقوق التي حصلوا عليها بعد معارك طويلة مع إدارة السجون.

وجاءت زيارة سجن النقب الصحراوي، في وقتٍ تشهد السجون حالة من الغليان؛ رفضًا لسياسات إدارة السجون العنصرية القمعية بحق الأسرى.

وتوعد الوزير المتطرف "ابن غفير" الأسرى بالاستمرار في التنكيل والتضييق عليهم، مهدّداً بفرض المزيد من الشروط وتشديد الإجراءات.