الأونروا تعلق خدماتها في مخيم عين الحلوة

قررت وكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الجمعة، تعليق جميع خدماتها داخل مخيم عين الحلوة جنوب لبنان.

وقالت الأونروا في بيان لها، "قررنا تعليق جميع خدماتنا في المخيم، احتجاجاً على استمرار تواجد مسلحين في منشآتنا بما فيها المدارس".

وأكدت "الأونروا" أنها لا تتسامح إطلاقاً مع أي انتهاك لحرمة وحياد منشآتها. وفق نص البيان.

وأضافت: "من غير المحتمل أن تكون المدارس في المخيم جاهزة لاستقبال 3200 طفل بداية العام الدراسي المقبل بالنظر إلى الانتهاكات المتكررة، بما فيها تلك التي حصلت في الماضي، والأضرار الكبيرة التي أُفيد عنها".

ودعت الأونروا مجدداً الجهات المسلحة إلى "الإخلاء الفوري لمنشآتها لضمان تقديم المساعدة الملحة للاجئي فلسطين دون أي عوائق".