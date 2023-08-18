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^200 مثال: غزة العزة

الاحتلال يبعد ثلاثة مواطنين بينهم صحفي عن المسجد الأقصى

الرسالة نت- القدس

أبعدت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الجمعة، الصحفي أحمد الصفدي، ومدير مركز القدس للدراسات الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري، والمواطن فايز أصلان، عن المسجد الأقصى المبارك لمدة شهر.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت المواطنين الثلاثة عند أحد أبواب المسجد الأقصى، عقب الاعتداء عليهم بالضرب، قبل أن تفرج عنهم بشرط الإبعاد عن المسجد لمدة شهر وكفالة مالية 5000 شيقل.

وصرح الصحفي الصفدي لـوسائل إعلام محلية، إن شرطة الاحتلال اعتدت عليهم بالضرب بالهراوات، بذريعة أنهم اعتدوا على عناصرها عند باب الملك فيصل، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، قبل أن تعتقلهم وتفرج عنهم في وقت لاحق، بشرط الإبعاد عن المسجد.

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