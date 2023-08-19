مقتل مستوطنين (إسرائيليين) بعملية إطلاق نار في حوارة

قُتل مستوطنين (إسرائيليين) إثر إطلاق النار عليهما في بلدة حوارة قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن قتيلان في صفوف المستوطنين جراء إطلاق نار في حوارة بنابلس وأن الجيش يفحص الحادثة.

وذكر مراسل موقع "والا" أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المنفذ أطلق النار من سيارة مسرعة تجاه المستوطنين في حوارة وقتل اثنين ونجح بالانسحاب، وقد عثر جنود الاحتلال على فوارغ رصاص بالمكان.

وفي السياق، قالت طواقم الإسعاف (الإسرائيلي) إن عمليات إنعاش مستمرة تجري داخل إحدى المحلات في قرية حوارة.

من جهتها، زعمت القناة (11) العبرية أن العملية فلسطينية مدبرة؛ حيث تم إطلاق النار من مركبة مارة من مسافة قصيرة تجاه المستوطنين.

وبهذه العملية يرتفع عدد القتلى (الإسرائيليين) منذ بداية العام إلى 31 وهو رقم قياسي يسجل في أقل من عام.