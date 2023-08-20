إعلان نتائج توجيهي 2023 فلسطين الدورة الثانية ، أعلنت وزارة التربية والتعليم ، عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامَّة في فلسطين توجيهي 2023 الدورة الثانية، والمقرَّر مطلع أيلول المقبل.

إعلان نتائج توجيهي 2023 فلسطين الدورة الثانية

كشفت وزارة التربية والتعليم وقت سابق عن موعد نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 الدورة الثانية.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي:" إن إعلان نتائج الدورة الثانية "التكميلية" لطلاب الثانوية العامة سيكون بداية الشهر المقبل

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رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2023





يمكن للطلاب واولياء الأمور الحصول علي نتائج الثانوية العامة الاكمال في فلسطين وذلك من خلال اتباع الاتي:

الذهاب الي موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من هنا.

والضغط علي نتائج التوجيهي.

ومن ثم يتم تحديد الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023.

وبعد ذلك يتم تسجيل الاسم ورقم الجلوس للطالب.

ومن بعد ذلك يتم تحديد الفرع الذي تدرس فيه

والضغط على عرض النتيجة.

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