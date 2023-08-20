إسبانيا تدخل التاريخ وتتوج بلقب كأس العالم السيدات

توجت إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخها، بعد التغلب على إنجلترا بهدف دون رد اليوم الأحد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب أستراليا.

وافتتحت إسبانيا التسجيل في الدقيقة 29، بعدما تلقت كارمونا بينية داخل منطقة الجزاء عبر كالدينتي، لتسدد كرة أرضية قوية سكنت الشباك.

وتحصلت إسبانيا على ركلة جزاء في الدقيقة 68 بعد الرجوع إلى تقنية الفار، والتي أظهرت وجود لمسة يد على والش.

ونفذت هيرموسو الركلة مسددة كرة أرضية على يسار إيربس، ولكن تألقت حارسة مرمى إنجلترا في التصدي لها.

ونجح منتخب إسبانيا للسيدات في تسجيل اسمه بحروف من ذهب والفوز كأس العالم للسيدات للمرة الأولى فى التاريخ، حيث لم يسبق أن توج باللقب العالمى من قبل.

ويعتبر أكثر فريق فاز ببطولة كأس العالم للسيدات هو منتخب الولايات المتحدة الأمريكية والذي سبق له تحقيق اللقب 4 مرات.