حمادة: أي هجوم من المستوطنين سيواجه بمقاومة صلبة وعنيدة

أكد الناطق باسم حركة حماس محمد حمادة أن أي هجوم للمستوطنين بالضفة والقدس سيواجه بمقاومة صلبة وعنيدة، وعلى العدو أن يحذر شعبا موحدا على قلب رجل واحد للدفاع عن نفسه.

وشدد حمادة على أن شعبنا قادر على وضع حد لحماقات المستوطنين وجرائمهم المتصاعدة، ومستعد لبذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على كرامته واستعادة حقوقه وطرد المغتصبين لأرضه والمدنسين لمقدساته.

وأكد حمادة على أن تشكيل لجان حماية للمدن والقرى الفلسطينية بات ضرورة ملحة في ظل مخططات المستوطنين للهجوم على أهلنا، داعيا أبناء شعبنا إلى التأهب والاستنفار لصد العدوان ومواجهة هذه الميليشيات الإرهابية.

وبينما استذكر حمادة جرائم المستوطنين في برقة وترمسعيا وسلواد واللبن الشرقية وسبسطية والخليل والأغوار وغيرها، دعا الشباب الثائر في ربوع الضفة والقدس لتوجيه ضربات قاسية للمستوطنين، ومواصلة الثأر لدماء الشهداء، والسير على نهج بطل حوارة الذي قتل مستوطنيْن السبت في عملية نوعية وبطولية.

وتصاعدت تهديدات المستوطنين المجرمين للهجوم على بلداتنا ومدننا في الضفة والقدس المحتلة، في ظل غطاء من حكومتهم المتطرفة، وحماية من جيش الاحتلال، سيما بعد تصاعد عمليات المقاومة المؤثرة، وآخرها عملية حوارة البطولية.

حرية نيوز